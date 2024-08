Virginia Staricco: “La innovación no es una opción, es una necesidad para liderar en el mercado actual”

Desde su niñez, Staricco aprendió el valor del esfuerzo y la determinación. “Soy hija de una madre que me tuvo sola a los 18 años. Ver el sacrificio de mi madre me hizo decidir que no quería vivir de esa manera; quería progresar. Creo que eso fue lo que me convirtió en emprendedora”, señala.

¿Cómo hizo para lograr tanto en tan poco tiempo?

Actitud. Soy tenaz y decidida. Si se me antoja hablar con un presidente, me planto y busco la forma de llegar. Creo que uno mismo arrastra que las cosas sucedan. Quería salir de donde estaba y esa fuerza conspiraba para que todo saliera bien. La diferencia entre un sueño y una meta es la actitud con la que enfrentas cada desafío.

¿Por qué siempre le apasionó la logística?

Amo lo comercial, y en la logística se abren muchas puertas. La logística mueve los negocios y la economía. Los negocios suceden cuando la logística se hace bien; son desafíos hermosos. Donde otros ven obstáculos, yo veo oportunidades para innovar y crecer.

No terminó el liceo. ¿Qué cree que le permitió llegar hasta acá? ¿Cree que los estudios no son imprescindibles?

Lo que me hizo llegar hasta acá son dos cosas: la actitud y la humildad de aprender de los demás. No siempre necesitas un profesor de facultad; los mentores de la vida también te ayudan. Lo ideal es tener las dos cosas: más del 50% es actitud y el resto, estudios. Hay muchas personas con muchos estudios que no tienen actitud y no logran romper barreras. La educación abre puertas, pero la actitud las mantiene abiertas.

¿A qué se refiere con actitud?, ¿a estar convencida de lo que quiere y seguir para adelante?

Sí, sobre todo a ser fuerte frente a la frustración. En el camino del éxito hay mucha frustración y no puedes dejar que te apague. Mi determinación no me dejó frustrarme ni dar lugar a las críticas. Cuando eres mujer, madre y entras en este mundo, te pegan por todos lados. Debes hacer oídos sordos y enfocarte en lo que quieres. Así terminé cerrando negocios con multinacionales en el país. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.

¿Mirtrans no tuvo un buen desenlace? ¿Es ahí que surge La Nave Multimodal?

Mirtrans tuvo un buen desenlace, pero las separaciones en empresas familiares son dolorosas. Tuve que renunciar a mi trabajo y al esfuerzo de los últimos 15 años. Fue una oportunidad de volver a empezar de otra manera. La Nave Multimodal surgió de la división de las empresas. Mi expareja se quedó con Mirtrans y yo tenía que crear una nueva marca. Hoy en sociedad con Juan Scalise lideramos La Nave Multimodal. Tenemos una mirada muy profesional sobre la logística y planificamos juntos hacia donde vamos. Yo siento que esta sociedad es mucho más madura, más enfocada en lo profesional, nos complementamos muy bien. No hay barreras que nos detengan a cumplir nuestros objetivos. Hoy movemos un promedio de entre 5.000 y 6.000 paquetes por día y tenemos más de 2.000 clientes. Cuando una puerta se cierra, siempre hay otra esperando a ser abierta. La clave está en no rendirse.

ADR_8866.jpg Sede de La nave multimodal, empresa de logística que cuenta con tres años de existencia Adrián Echeverriaga

¿Cuáles son los servicios que hoy ofrece La Nave Multimodal?

Ofrecemos servicios de almacenaje, empaques secundarios, armado de pedidos y la última milla, que es ecommerce. Es el gran fuerte. Hoy es la empresa con la red más grande del país, llega a cada rincón de Uruguay. Apostamos mucho a la tecnología y la trazabilidad, volviéndonos una empresa de logística de nivel internacional. La innovación no es solo una opción, es una necesidad para liderar en el mercado actual.

¿Por ahora, todo dentro del territorio nacional?

Sí, todo dentro del territorio nacional. Estamos construyendo un centro logístico que prestará servicios en exclusividad para una empresa multinacional de bebidas. Quiero posicionar La Nave Multimodal como la empresa de logística más grande y profesional de Uruguay. No hay fronteras para quien tiene la visión y el coraje de expandirse.

Tiene una buena relación con el sindicato. ¿Cuál es el secreto?

Mi historia como empresaria siempre ha sido devolverle a la gente la misma oportunidad que tuve yo. No hay empresas sin empleados ni empleados sin empresa. Somos un equipo que tiene que tirar para el mismo lado. Trato de que los sindicatos sean maduros y entiendan que la batalla no lleva a ningún lado. Hemos construido muchas cosas juntos, como un centro de cuidados para la primera infancia. El éxito de una empresa radica en la fuerza y la unión de su equipo.

¿Cuál es su leit motiv como empresaria?

Dar oportunidades es fundamental. Hay muchas personas con un potencial enorme que solo necesitan ser vistas y que les dejen hacer el proceso. Como empresaria, tienes que acercarte a la gente para ver estas cosas. Yo quiero motivar a las personas que sienten que no se puede, recordarles que siempre hay una forma de lograrlo, que solo necesitan creer en ellas mismas, dar el primer paso y después seguir andando, sin parar. La grandeza de un líder se mide por su capacidad de inspirar y elevar a otros.

¿Cómo se imagina la empresa en cinco años?

Siempre me levanto con proyectos y así seguiré. Me imagino creciendo a nivel regional y desarrollando nuevas unidades de negocios. También quiero retomar la parte social, que lamentablemente he dejado un poco de lado en los últimos dos años. El verdadero éxito es crear un impacto positivo y duradero en la comunidad. Yo creo que la vida es un viaje constante de aprendizajes y desafíos; el éxito está en nunca dejar de soñar y avanzar.