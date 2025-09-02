  • Cotizaciones
    Lucrecia Martel, en la Mostra: “El cine es algo muy potente en una época de la humanidad desesperanzada”

    La cineasta Lucrecia Martel reivindica en Nuestra tierra, su último documental presentado en la Mostra de Venecia, los derechos de los indígenas y denuncia de nuevo el racismo en su Argentina natal, con una cinta que habla de dominación, memoria y migración

    La directora argentina Lucrecia Martel posa durante la sesión fotográfica de Nuestra Tierra en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 31 de agosto de 2025.

    La directora argentina Lucrecia Martel posa durante la sesión fotográfica de 'Nuestra Tierra' en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 31 de agosto de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El asesinato quedó grabado en un video y cuando Martel lo encontró se dio cuenta de que “era un tipo que había ido a filmar y tenía un revólver, y me pareció terriblemente pertinente, como persona que trabaja con imágenes y sonido, investigarlo”, explica la cineasta argentina durante una entrevista con la AFP en Venecia.

    Leé además

    Fotograma de Nuestra Tierra, sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina
    Video
    Festival de Venecia

    Lucrecia Martel retrata en Venecia la memoria y resistencia de una comunidad indígena en Argentina

    Por RFI

    “Y también porque tenía exactamente que ver con lo que me preocupa mucho: el racismo en Argentina”, incide Martel, de 58 años y natural de Salta, en el noroeste.

    Sin una voz narradora y con multitud de imágenes de archivo, son los propios miembros de la comunidad Chuschagasta los que van contando su historia.

    Hombres y mujeres que un día migraron a Buenos Aires para buscarse la vida y otros que se quedaron, que reivindican sus derechos sobre la tierra donde nacieron, la de sus ancestros.

    Embed - Lucrecia Martel en la Bienal de Cine 2025 Venecia, presentando la película documental Nuestra tierra

    La identidad, “una trampa”

    Sin embargo, conseguir que la gente se pronunciara supuso a veces un reto. Una de las participantes tardó diez años en fiarse de ella y mostrarle sus fotos.

    Se trata de "gente que ha sido decepcionada por todos los gobiernos, de todos los signos políticos; por la universidad, por los académicos, por los hippies", justifica la también directora de Zama.

    “Con todas las decepciones que tienen del mundo urbano ¿por qué iban a confiar en mí?”, lanza.

    Otro desafío con el que tuvo que lidiar al realizar Nuestra tierra, fuera de competición en la Mostra, fue con el de sus propios “prejuicios”.

    “Tantas veces yo fui como preocupada por conseguir documentos y fotos, sin comprender bien que es una persona, una familia que ha perdido a un miembro de su familia, sin tener delicadeza con eso”, reconoce.

    Con su relato, los miembros de la comunidad ponen de relieve una historia no contada y en gran medida ignorada en las instituciones. “Todos los presidentes, desde [Raúl] Alfonsín hasta hoy, tienen alguna frase (...) en que dijeron que la Argentina está hecha de emigrantes. Como siempre, se olvidan que los pueblos indígenas”, señala Martel.

    Aun así, ella no buscaba tratar el tema de la identidad, aunque esté presente en la película, recalca. “Yo no creo en la identidad, creo que es una trampa que obliga a las personas a hacer algo que no se saben”, sostiene. “La identidad no es nada fijo, es un fenómeno más complejo que ese nombre que le hemos puesto y de la manera que lo hemos definido”, añade.

    Martel ha tardado más de quince años en realizar este documental y asume que puede haber cometido “errores”. Pero al menos, dice, quedará para siempre el fondo documental. Y eso ya es mucho.

    “Supongamos que la película sea un error absoluto, que no sirva para nada, que yo no haya entendido en absoluto los problemas de la comunidad. Por lo menos, quedaron escaneadas las fotos y los documentos; están ordenados y los tienen en un disco”, apunta.

    Antes de concluir, Martel reitera un llamado a sus colegas más jóvenes, para “que no pierdan la fuerza ni la fe en lo que hacemos: el cine es algo muy potente en una época de la humanidad desesperanzada”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

