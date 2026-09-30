'Made in Europe': La nueva política industrial de la Unión Europa inquieta Reino Unido
Reino Unido quiere beneficiarse de nuevas normas europeas diseñadas para favorecer productos fabricados en Europa. Pero Londres se enfrenta a la reticencia de varios Estados miembros, incluido Francia, que la critican por querer aprovechar las protecciones europeas mientras mantiene su libertad comercial desde el Brexit.
El Canal de la Mancha está tranquilo pero sus costas están agitadas. Hay una nueva fuente de tensión entre Londres y la Unión Europea: Bruselas está preparando un texto destinado a fortalecer la industria europea frente a la competencia extranjera, con normas de preferencia sobre el "Made in Europe", es decir, productos fabricados en Europa.
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El problema es que Reino Unido, que ha abandonado la Unión Europea, quisiera poder beneficiarse de estas medidas. El argumento británico es sencillo: su industria está tan entrelazada con la del continente que sería absurdo excluirla.
Esto es especialmente cierto en la industria automovilística. Las piezas, baterías y coches circulan entre Reino Unido y la Unión Europea. Según la federación británica de fabricantes de automoción, el comercio de bienes entre ambos mercados representa alrededor de 80.000 millones de euros. Por lo tanto, para el sector automovilístico, las apuestas son altas. Si los productos británicos quedan excluidos del "Made in Europe" o de ciertos mercados europeos, esto podría debilitar las cadenas de producción en ambos lados del Canal.
Francia defiende una concepción restrictiva del "Made in Europe"
Pero dentro de la Unión Europea, el debate está lejos de estar resuelto. Francia defiende una definición relativamente restrictiva del "Made in Europa". Para París, el dinero de los contribuyentes europeos debe apoyar ante todo a las fábricas y trabajadores europeos. Alemania y varios otros países, por otro lado, defienden un concepto más amplio, que podría ser más "Made with Europe" (hecho con Europa). En esta lógica, algunos países socios, como Canadá o Reino Unido, podrían beneficiarse de estas medidas.
Detrás de este debate hay otro tema clave: la competencia china. La Unión Europea busca proteger su industria de los productos chinos, especialmente en el sector de los autos eléctricos. Bruselas acusa justamente a Londres de querer beneficiarse de la protección europea mientras mantiene una política comercial diferente: la Unión Europea ha introducido aranceles aduaneros adicionales sobre los autos eléctricos chinos para proteger a sus fabricantes, pero Reino Unido no ha seguido la misma estrategia.
Por ello, los europeos temen que Reino Unido se convierta en una puerta de entrada para los productos chinos. Con el ejemplo de los autos eléctricos, los productos que llegan al mercado británico podrían entonces, según Bruselas, beneficiarse de la integración de las cadenas de valor europeas y competir con los fabricantes del continente.
El "Made in Europe" revela los límites del Brexit
Por ello, la Comisión está presionando a Londres para que se acerque más a la política comercial europea y se alinee más estrechamente con sus normas para beneficiarse de las protecciones europeas. Es una verdadera lucha de tira y afloja.
El gobierno británico quiere mantener su libertad comercial, uno de los argumentos presentados durante el Brexit. Pero, al mismo tiempo, Londres quiere que sus fabricantes sean considerados europeos en cuanto al acceso a los mecanismos destinados a proteger la industria del continente. En otras palabras, el Reino Unido quiere permanecer fuera de la Unión Europea mientras aprovecha algunas de sus ventajas.
El "Made in Europe" se está convirtiendo, en cierto modo, en el revelador de los límites del Brexit. Uno puede salir de la Unión Europea, pero es mucho más difícil liberarse de sus normas cuando su industria sigue tan estrechamente ligada al mercado europeo.