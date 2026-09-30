'Made in Europe': La nueva política industrial de la Unión Europa inquieta Reino Unido

Reino Unido quiere beneficiarse de nuevas normas europeas diseñadas para favorecer productos fabricados en Europa. Pero Londres se enfrenta a la reticencia de varios Estados miembros, incluido Francia, que la critican por querer aprovechar las protecciones europeas mientras mantiene su libertad comercial desde el Brexit.

El Canal de la Mancha está tranquilo pero sus costas están agitadas. Hay una nueva fuente de tensión entre Londres y la Unión Europea: Bruselas está preparando un texto destinado a fortalecer la industria europea frente a la competencia extranjera, con normas de preferencia sobre el "Made in Europe", es decir, productos fabricados en Europa.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El problema es que Reino Unido, que ha abandonado la Unión Europea, quisiera poder beneficiarse de estas medidas. El argumento británico es sencillo: su industria está tan entrelazada con la del continente que sería absurdo excluirla.

Esto es especialmente cierto en la industria automovilística. Las piezas, baterías y coches circulan entre Reino Unido y la Unión Europea. Según la federación británica de fabricantes de automoción, el comercio de bienes entre ambos mercados representa alrededor de 80.000 millones de euros. Por lo tanto, para el sector automovilístico, las apuestas son altas. Si los productos británicos quedan excluidos del "Made in Europe" o de ciertos mercados europeos, esto podría debilitar las cadenas de producción en ambos lados del Canal.

Francia defiende una concepción restrictiva del "Made in Europe" Pero dentro de la Unión Europea, el debate está lejos de estar resuelto. Francia defiende una definición relativamente restrictiva del "Made in Europa". Para París, el dinero de los contribuyentes europeos debe apoyar ante todo a las fábricas y trabajadores europeos. Alemania y varios otros países, por otro lado, defienden un concepto más amplio, que podría ser más "Made with Europe" (hecho con Europa). En esta lógica, algunos países socios, como Canadá o Reino Unido, podrían beneficiarse de estas medidas.

Detrás de este debate hay otro tema clave: la competencia china. La Unión Europea busca proteger su industria de los productos chinos, especialmente en el sector de los autos eléctricos. Bruselas acusa justamente a Londres de querer beneficiarse de la protección europea mientras mantiene una política comercial diferente: la Unión Europea ha introducido aranceles aduaneros adicionales sobre los autos eléctricos chinos para proteger a sus fabricantes, pero Reino Unido no ha seguido la misma estrategia.