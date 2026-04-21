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    México: los centros de datos de las GAFAM agotan el agua en Querétaro

    Los centros de datos de las grandes tecnológicas están agotando los recursos hídricos de la población mexicana, particularmente en Querétaro, donde el sector del cloud y el almacenamiento en línea está en plena efervescencia. La enviada especial de RFI, Gwendolina Duval , constató que los habitantes no se benefician de las repercusiones económicas de los centros de datos

    Data center por dentro.

    Data center por dentro.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La región de Querétaro, a tres horas de la capital, se presenta hoy como un polo de tecnologías digitales e innovación. Los gigantes de Internet se instalan allí para construir centros de datos. Una buena noticia para la economía regional. Pero convertirse en la trastienda de la inteligencia artificial (IA) tiene un costo. Detrás de los discursos y las promesas de crecimiento, se encuentra la realidad de los habitantes, que no se benefician de estas inversiones. Se trata de centros que consumen energía y agua en grandes cantidades en una región semiárida.

    En la periferia de la ciudad de Querétaro, en la localidad de La Esperanza, Monserrat Sánchez atiende un pequeño restaurante en su casa donde vende tacos. Como muchos habitantes de la zona, la joven solo recibe agua corriente dos o tres días por semana. “Mire, el grifo está aquí. No, no hay nada”, muestra. El mes pasado estuvo tres semanas sin agua. “Creo que es por todos los que llegan aquí, las empresas y las fábricas que están instalándose”, añade.

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    Al ser consultada sobre la evolución de la situación, responde: “Nunca habíamos tenido tantos problemas, creo que este año es el peor. Uno se acostumbra. De todas formas, no se interesan por nosotros, ¿qué podemos hacer?”.

    Mientras la población lucha a diario por acceder al agua, la industria en Querétaro se desarrolla a gran velocidad, especialmente el sector del cloud y el almacenamiento en línea. En enormes hangares ultrasegurizados, los gigantes de internet alojan sus centros de datos. Se esperan otros en los próximos años, fruto de una inversión de 12.000 millones de dólares. Una oportunidad para el gobierno local, pese a la reputación de estas infraestructuras de ser altamente consumidoras de energía y agua, especialmente por sus sistemas de refrigeración.

    Marco Antonio Del Prete, secretario local de Desarrollo Sostenible, asegura sin embargo que los centros de datos instalados en Querétaro utilizan mucha menos agua. “Utilizan un circuito de agua cerrado que llena un depósito. Solo se repone el agua perdida por condensación o evaporación. No consumen agua de forma continua. Según los informes que tenemos, su uso es mucho menos intensivo… al menos aquí, en Querétaro”, precisa. Consultado sobre cifras concretas, responde: “No, porque no es una obligación solicitarlas”.

    Un centro de datos consume tanta agua como dos pueblos

    Ante la falta de transparencia y control, el consumo real de los centros de datos de las GAFAM (acrónimo de Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft) en Querétaro sigue siendo incierto. Las estimaciones varían según los actores y las tecnologías utilizadas. No obstante, las autorizaciones concedidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contemplan varios millones de litros al año. “El centro de datos de Amazon consume la misma cantidad de agua que dos pueblos”, subraya Erick Silva, diputado local de oposición.

    Este último impulsa un proyecto de ley para dar prioridad a la población en el acceso al agua. Denuncia además el impulso a la instalación de nuevas empresas en esta región semiárida. “Si la Conagua nos ha clasificado como una zona de alto riesgo en periodos de estiaje, ¿sobre qué base se propone a este tipo de empresas instalar centros de datos aquí, en Querétaro?”, cuestiona.

    En México, el estado de Querétaro se posiciona así en el centro de un sector que se espera contribuya con más del 5 % del PIB nacional para 2029. Sin embargo, en un contexto donde los recursos hídricos ya están sobreexplotados, la cuestión de la distribución del agua entre la población y la industria se vuelve cada vez más urgente.

    FUENTE:RFI

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