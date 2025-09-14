  • Cotizaciones
    domingo 14 de septiembre de 2025

    Miles de manifestantes antiinmigración inundan las calles de Londres

    Un mar de banderas británicas y gorras rojas con el lema “Make England Great Again” (“Que Inglaterra vuelva a ser grande”), inspirado en el eslogan de Donald Trump, colmó las calles de Londres

    Manifestación de extrema derecha en Londres, 13 de setiembre de 2025.

    Manifestación de extrema derecha en Londres, 13 de setiembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El activista y exhooligan Tommy Robinson afirmó haber encabezado la “marcha más grande por la libertad de expresión”, reivindicando así el carácter de protesta de la manifestación. Sus declaraciones reavivaron la polémica sobre estas movilizaciones.

    Las autoridades locales expresaron preocupación ante la posibilidad de nuevos disturbios. Temen que la protesta sea solo el inicio de ataques contra hoteles que albergan a solicitantes de asilo, instalaciones que ya fueron blanco de manifestantes antiinmigración en ocasiones anteriores.

