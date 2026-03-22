Elon Musk, declarado culpable de engañar a accionistas en la compra de Twitter

Un jurado federal en California concluyó el viernes que Musk engañó a los accionistas de Twitter , provocando una caída en el precio de la acción mientras avanzaba en la compra de la compañía por 44.000 millones de dólares. Sin embargo, el jurado lo absolvió de algunas acusaciones de fraude al considerar que no “orquestó” un plan para engañar a los inversores.

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El veredicto en esta demanda colectiva de valores implica que el hombre más rico del mundo podría ser condenado a pagar miles de millones de dólares, según los daños calculados por el jurado.

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Minutos después de conocerse la decisión, los abogados del empresario informaron a AFP que su cliente apelará el fallo, al que calificaron como un “revés”.

Tras un juicio de tres semanas en un tribunal federal de San Francisco —que incluyó el testimonio presencial de Musk—, el jurado concluyó que dos tuits publicados en mayo de 2022 por el director ejecutivo de Tesla y SpaceX contenían afirmaciones falsas que provocaron la caída del valor de las acciones de Twitter.

El inversor Giuseppe Pampena presentó la demanda en representación de personas que vendieron acciones de Twitter entre mediados de mayo y principios de octubre de 2022.

Musk adquirió la plataforma en octubre de ese mismo año y posteriormente la rebautizó como X.

El jurado determinó que Musk violó una norma bursátil que prohíbe declaraciones falsas o engañosas que afecten negativamente el precio de una acción, en este caso la de Twitter.

Los jurados fijaron indemnizaciones de entre 3 y 8 dólares por acción y por día, lo que, según los abogados de los demandantes, equivale a unos 2.100 millones de dólares en acciones y otros 500 millones en opciones. La fortuna de Musk se estima actualmente en unos 814.000 millones de dólares, gran parte vinculada a sus participaciones en Tesla.

“Es una victoria importante, no solo para los inversores de Twitter, sino para los mercados en general”, afirmó Mark Molumphy, abogado de los demandantes. “El veredicto envía un mensaje claro: por muy rico o poderoso que sea alguien, debe cumplir la ley”.

Musk, muy activo en X, no reaccionó de inmediato al fallo.

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Un revés poco habitual

El fallo representa una rara derrota judicial para Musk, a quien a menudo se le apoda “Elon de teflón” por su capacidad de salir ileso de litigios.

Sus abogados recordaron a AFP ese historial, señalando que ese mismo día un tribunal en Texas lo exoneró en otro caso por difamación.

En 2023, otro jurado en San Francisco también lo absolvió rápidamente de acusaciones similares presentadas por accionistas de Tesla, relacionadas con sus tuits de 2018 sobre la posibilidad de retirar la empresa de bolsa.

La demanda civil en California sostenía que Musk hizo caer el precio de las acciones de Twitter para renegociar la compra o retirarse del acuerdo, causando pérdidas a los inversores que vendieron sus acciones.

En ese contexto, Musk llegó a afirmar en X que la operación estaba “temporalmente en pausa” hasta que Twitter demostrara que el porcentaje de “bots” —cuentas falsas— era tan bajo como aseguraba la empresa.

Los demandantes argumentaron que esas declaraciones formaban parte de una estrategia para presionar al consejo de administración a aceptar un precio inferior al inicialmente ofrecido, en un momento en que las acciones de Tesla caían y Musk necesitaba vender más títulos para financiar la operación.

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Monte Mann, abogado especializado en litigios empresariales que no participó en el caso, señaló que el veredicto envía un mensaje claro: “Si mueves el mercado con tus palabras, debes asumir las consecuencias”.

“La ley siempre ha prohibido las declaraciones engañosas. Lo nuevo es la escala y la velocidad”, añadió. “Cuando una sola persona puede mover miles de millones con un tuit, el impacto se multiplica, y los jurados empiezan a tomárselo en serio”.

Musk abandonó su intento de retirarse de la compra a finales de 2022, después de que Twitter lo llevara a los tribunales para obligarlo a cumplir el contrato.

Desde entonces, ha integrado la red social con su empresa de inteligencia artificial xAI y con su compañía aeroespacial SpaceX.

La revista Forbes estimó a comienzos de este mes la fortuna de Musk en 839.000 millones de dólares, basada principalmente en sus participaciones en empresas como Tesla y SpaceX.

France 24 con AFP y AP

FUENTE:FRANCE24