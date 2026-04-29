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    ¿Por qué el juicio entre Musk y OpenAI podría revolucionar toda la economía de la IA?

    El juicio entre Elon Musk y OpenAI, que acaba de iniciarse en Estados Unidos, va mucho más allá de un simple conflicto entre ex socios. Detrás de este pulso legal se juega una cuestión central: ¿cómo financiar y regular la inteligencia artificial en un momento en que se ha convertido en una industria estratégica mundial?

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    Elon Musk

     

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    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Para entender lo que está en juego hoy, hay que remontarse a 2015, año de la creación de OpenAI. En ese entonces, la ambición era clara: desarrollar una inteligencia artificial al servicio de la humanidad, al margen de la lógica del lucro. Entre los fundadores se encontraba Elon Musk. El empresario invirtió en el proyecto, aportó su asesoramiento y participó en sentar las bases de una estructura concebida como contrapeso a las grandes empresas tecnológicas. La idea era entonces sencilla: se trataba de evitar que la inteligencia artificial (IA) fuera controlada por unos pocos actores dominantes y convertirla en un bien común. OpenAI se presenta como una organización sin fines de lucro, con una fuerte dimensión de apertura, especialmente en torno al código abierto.

    Pero diez años después, el panorama ha cambiado profundamente. OpenAI tiene hoy una valoración de alrededor de 500 mil millones de dólares. La empresa, dirigida por Sam Altman, trabaja en estrecha colaboración con Microsoft y desarrolla importantes actividades comerciales. En otras palabras, ahora estamos lejos del proyecto inicial centrado en el bien común.

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    Es precisamente esta transformación la que se encuentra en el centro del conflicto. Musk considera que invirtió en un proyecto sin fines de lucro que se ha ido transformando progresivamente en una máquina de generar ganancias. Afirma que fue engañado y ahora reclama una indemnización colosal, que oscila entre 79 y 134 mil millones de dólares. Una suma impresionante, que no se corresponde con su inversión inicial. En aquel entonces, Musk aportó unos 38 millones de dólares. Pero considera que la riqueza actual de OpenAI se basa en parte en sus contribuciones, tanto financieras como estratégicas. Por lo tanto, reclama una parte del valor creado desde entonces.

    Por su parte, OpenAI rechaza estas acusaciones. La empresa defiende un argumento sencillo: desarrollar la inteligencia artificial requiere inversiones masivas. Sin capital externo, sería imposible avanzar a este ritmo y a esta escala. El paso a un modelo más comercial parece, por lo tanto, según ella, una necesidad económica.

    Un tema clave: la financiación y el modelo de la IA

    Más allá del conflicto jurídico, este juicio plantea una cuestión mucho más amplia. ¿Cómo financiar la innovación en inteligencia artificial? Y es que la IA se ha convertido en una industria estratégica, en el centro de una intensa competencia mundial. Entre las promesas iniciales —apertura, transparencia, acceso compartido— y las realidades del mercado, resulta difícil mantener el equilibrio. Esta tensión se refleja especialmente en la cuestión del código abierto. En sus inicios, OpenAI promovía tecnologías accesibles para todos. Hoy, como la mayoría de los actores del sector, la empresa desarrolla modelos cerrados. Una decisión dictada tanto por la competencia como por la necesidad de proteger sus innovaciones.

    Otro elemento para tener en cuenta: el propio Musk no es un actor neutral en este asunto. Ha lanzado su propia empresa de inteligencia artificial, convirtiéndose así en un competidor directo de OpenAI. En este sentido, el juicio va más allá del simple marco de una disputa entre fundadores. Ilustra una evolución más profunda del sector: el paso de una utopía tecnológica a una realidad económica. Y como suele ocurrir en el mundo de la tecnología, las grandes ideas terminan enfrentándose a una realidad ineludible: la del dinero.

    FUENTE:RFI

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