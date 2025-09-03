Operativo antidrogas o invento con IA: qué se sabe del ataque de Estados Unidos a una embarcación en el Caribe

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

El anuncio fue acompañado por un video difundido por el propio presidente en Truth Social, donde se observa una lancha atacada desde el aire hasta explotar, incendiarse y finalmente hundirse en aguas caribeñas.

Estados Unidos Trump dice que 11 “narcoterroristas” murieron en un ataque de Estados Unidos contra un barco con drogas procedente de Venezuela

Venezuela Maduro acusa a Estados Unidos de querer el petróleo venezolano gratis mientras crece la tensión en el Caribe

“Esta mañana temprano, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados en la zona de responsabilidad del Comando Sur”, declaró Trump en su mensaje. Según añadió, la acción tuvo lugar en aguas internacionales cuando los tripulantes transportaban narcóticos “con destino a Estados Unidos”.

La Casa Blanca aseguró que la embarcación había partido de Venezuela, aunque no presentó pruebas adicionales. Más tarde, el presidente amplió su declaración ante la prensa en Washington D.C.: “Y hay más de donde vino eso. Tenemos una gran cantidad de drogas entrando en nuestro país desde hace mucho tiempo, y provienen de Venezuela”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el operativo a través de la red X, donde lo calificó como un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela y operado por “una organización designada como narcoterrorista”.

¿Quiénes eran las personas a bordo de la embarcación?

Trump aseguró que la embarcación atacada transportaba a once integrantes del Tren de Aragua, a quienes calificó de “terroristas”.

“El ataque se saldó con la muerte de 11 terroristas”, afirmó el expresidente en un mensaje difundido el martes. Y lanzó una advertencia: “Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en introducir drogas en los EE.UU. de América. ¡CUIDADO!”.

Sin embargo, Trump no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional surgida en Venezuela y expandida a países como Colombia, Perú e incluso EE.UU.

Washington la acusa de traficar drogas hacia territorio estadounidense y, en febrero pasado, la incluyó en la lista de “entidades de terroristas globales especialmente designados”.

En su mensaje, Trump volvió a señalar directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como responsable de la organización: “El Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Maduro y es responsable de asesinatos en masa, narcotráfico, trata sexual y actos de violencia y terrorismo en todo EE.UU. y el hemisferio occidental”, expresó.

Mapa-Caribe-Estados-Unidos-Armada-Venezuela Buques de guerra estadounidenses desplegados frente a las costas de Venezuela. AFP

¿En qué contexto se dio este operativo?

El operativo se enmarca en el reciente despliegue de la Marina estadounidense en el sur del Caribe, destinado a combatir el narcotráfico que, según la Casa Blanca, “contamina” a EE.UU.

Hasta el momento, Washington ha desplegado siete buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en la zona. Según la agencia Reuters, también estarían en camino unos 4.500 efectivos de la Marina.

Pese a la magnitud del despliegue, el Pentágono no comentó el ataque del martes ni explicó de qué manera esta presencia militar busca frenar el tráfico de drogas en la región, ni si el operativo formó parte de un plan más amplio.

La expansión de fuerzas estadounidenses en el Caribe despertó inquietud en varios países de la región, especialmente en Venezuela. Maduro advirtió que su país enfrenta la “más grande amenaza que se haya visto en los últimos cien años” en el continente y aseguró que declararía a la nación “en armas” en caso de ser agredida.

Las tensiones se suman a una relación bilateral ya deteriorada desde hace años, que se agravó tras la controvertida reelección de Maduro en julio de 2024, señalada de fraudulenta por Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional.

¿Qué dijo Venezuela del operativo?

El Gobierno venezolano contestó a las acusaciones expresadas por parte de la Casa Blanca, denunciando que el video difundido por Trump era inteligencia artificial (IA).

A través de la mensajería Telegram, el ministro de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que “parece” que Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como 'prueba' un video con IA”.

“Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó el ministro.

Con AFP, Reuters, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24