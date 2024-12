Aborto y el costo de lo innecesario

Hay 25 millones de abortos no seguros por año en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El aborto no seguro es una de las cinco principales causas de muerte materna, y la única que es casi totalmente prevenible. Sea seguro o no, el aborto está extendido en todo el planeta: según la OMS, uno de cada cuatro embarazos termina en un aborto provocado. Se estima que cerca del 45% de los abortos a escala global son no seguros, y más de 22.000 mujeres y niñas mueren por año a causa de un procedimiento no seguro –es decir, a causa de abortos llevados a cabo en entornos sin los “estándares médicos mínimos” o realizados “por personas que no cuentan con las habilidades necesarias”, como explica la OMS.