Abuso animal a beneficio de ancianos

Como subraya Rodríguez, el reglamento aprobado no prohíbe las jineteadas (como hubieran querido las sociedades protectoras de animales), sino que establece apenas unas condiciones mínimas de bienestar para los caballos que son utilizados en los eventos. Pero, claro, establece unas multas para quienes no cumplan esas condiciones mínimas, y parece que eso generó que muchos organizadores de jineteadas decidieran “auto” darse de baja, para evitar sanciones.

El legislador blanco puso el grito en el cielo y aprovechó para usar la palabra de moda: woke (dando a entender, de paso, que escucha la misma radio que Trump y Milei). Una palabra en inglés que la mayoría de la gente no termina ni de entender lo que quiere decir, pero que es la nueva forma de crear un enemigo invisible, y eso siempre viene bien (comentario aparte, no puedo dejar de pensar que los que se quejan del lenguaje inclusivo porque “decir todos y todas destruye el idioma español” son los mismos que se apuran en llenarse la boca con palabras como woke). Resulta entonces que, según el legislador, la reglamentación del INBA es culpa de la “cultura woke”, es decir, de gente que no sabe de campo, casi parece que dijera de gente que está en contra del campo o algo así. Porque esa es la fórmula que les funciona: contraponer una cosa a otra, enfrentar, polarizar, siempre.