Activistas en activo

Cuando en 2023 unos desconocidos vandalizaron el monolito dedicado al embajador mexicano Vicente Muñiz Arroyo, levantado en la rambla justo donde termina la calle Jackson, se produjo sin querer un acto de activismo unipersonal bastante particular. Indignado por la falta de respeto hacia el diplomático que había salvado la vida de cientos de uruguayos al concederles asilo durante la dictadura, mi amigo Gonzalo Tussi Curbelo agarró un balde, un trapo, disolvente, cruzó la rambla y limpió todo lo que pudo, dejando el monolito en relativas condiciones.

Si fuera a buscar un ejemplo de lo que puede lograr el activismo en su versión más minimalista, sería probablemente este. El Tussi era muy crítico con la cultura del grafiti en su versión más degradada, esa que considera arte urbano cualquier rayón dejado sobre una superficie lisa. El activismo es necesario tanto por lo que a veces logra con sus acciones, por pequeñas que sean, como por lo que muchas veces, en una dimensión más amplia, logra señalar y poner en evidencia para la sociedad. Fue el activismo, por ejemplo, el que denunció antes que nadie la tala indiscriminada en el Amazonas. O, en terrenos más cercanos, es el activismo urbanístico el que ha “apretado” a las autoridades montevideanas para que aceleren y mejoren su clasificación patrimonial de las construcciones en el Centro de Montevideo.

Esto no quiere decir que el activismo no plantee también una serie de problemas que son inherentes a su forma de intentar transformar la sociedad. Esto es: su alto grado de especialización temática y, muchas veces, la radicalidad de sus propuestas. En buena medida, esto se debe a que muchas veces los activistas son militantes de esa causa específica y no siempre tienen demasiado interés en otras. Gente que ha hecho de una temática particular el centro de su existencia, a veces de manera dogmática, y por eso no siempre entiende que otras personas puedan tener otra escala de prioridades. Gente que suele tener todo el entusiasmo del mundo, pero que no necesariamente entiende cabalmente las implicaciones técnicas de las consignas que grita en la calle. Más o menos lo que ocurre cuando se vota a “partidos temáticos”: estos saben un montón sobre lechugas orgánicas, pero no se interesan por el resto de las cosas. Y cuando llegan al Parlamento resulta que allí se discute y se vota de todo, no solo sobre lechugas.

Pareciera que justo ahí está uno de los problemas de buena parte del activismo actual: si considero que mi asunto, el que sea, es infinitamente más importante que cualquier otro, es probable que no me interese su articulación con otros intereses u otras agendas. Más aún, si me convenzo de que mi asunto es moralmente central, es natural que tienda a creer que quienes tienen otras agendas las tienen porque son moralmente imperfectos. O que tienen una serie de intereses particulares que ocultan y que son los que guían sus verdaderas intenciones. Buena parte del activismo actual se basa en la convicción de la pureza moral de la causa propia y de la casi automática y natural impureza del resto.

Traigo todo este rollazo a cuenta de un breve, pero interesante intercambio que se produjo en X hace un par de días, y que da cuenta de lo difícil que resulta simplemente intercambiar puntos de vista más o menos cercanos con un activista y cómo a veces las posiciones maximalistas pueden caer, justamente, en la clase de problemas que se denuncian. El intercambio lo inició el economista Gonzalo Márquez, experto en transporte y movilidad, comentando la noticia de que “París peatonalizará 500 calles más y suprimirá el 10% de los estacionamientos en las vías”. Márquez señaló que “no deberíamos perder de vista que París puede desarrollar una política como esta porque ha desarrollado por décadas un sistema de transporte de clase mundial”. Y, pensando en Montevideo, apuntó que “aquí la agenda debe focalizarse en mejorar los atributos del transporte público: frecuencia, rapidez, previsibilidad”.