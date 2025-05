Aranceles, guerra comercial y después (III)

Un trabajo reciente difundido hace unas dos semanas presenta la primera evidencia empírica sobre la reversión proteccionista de Trump 2.0 4 . Utiliza datos diarios de precios al consumidor, referidos a producto (10 dígitos del sistema armonizado), para dos grandes cadenas de distribución. Los gráficos correspondientes muestran el momento del aumento de precios y la aún limitada magnitud del mismo 5 . El gráfico de la izquierda distingue el índice de precios para productos domésticos e importados. El de la derecha desagrega los productos domésticos en sustitutos directos de importados (afectados) y no sustitutos (no afectados).

image.png

image (1).png

En efecto, la traslación al consumidor ha sido inmediata desde abril, aunque todavía de baja magnitud en comparación con el incremento arancelario. Se argumenta que esto se debe al manejo de inventarios por parte de las cadenas de distribución, lo que permitirá amortiguar los aumentos solo temporalmente. Los datos del primer trimestre en EE.UU. confirman un aumento en la inversión por acumulación de inventarios, asociado a un incremento de importaciones anticipadas antes de la entrada en vigencia de los nuevos aranceles.

Impactos indirectos a mediano y largo plazo

Durante la administración Trump 1.0, se analizó el efecto sobre los flujos comerciales: las exportaciones chinas fueron trianguladas a través de Vietnam, otros países del sudeste asiático y México6. Esto motivó el uso de los términos nearshoring y friendshoring para describir la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Esta reorganización implicó costos, ya que se documentó que los precios de importación desde estos nuevos proveedores fueron más altos. Un hallazgo interesante fue que el comercio de terceros países hacia los mercados objetivo de la protección aumentó. Sorprendentemente, esta guerra comercial bilateral entre China y EE.UU. no detuvo el crecimiento del comercio global, que se redirigió a través de terceros países.

Para Trump 2.0 aún no existen datos consolidados de comercio, aunque sí diversas proyecciones. Una de las más completas proviene del modelo Mirage del CEPII (Centro de Estudios Prospectivos e Información Internacional, por sus siglas en francés), que simula varios escenarios, aunque algo menos proteccionistas que la situación actual7. El escenario central supone un incremento arancelario del 10% general y del 60% a China, con represalias de los países afectados, pero exime a México y Canadá. Los resultados se resumen en los siguientes puntos:

El producto mundial cae un 0,5% y el comercio un 3,4%.

EE.UU. y China registran una contracción del producto del 1,3%.

Las exportaciones de EE.UU. caen un 22,9% y las de China un 8,9%.

Canadá y México aumentan su producción en un 1,3% y 6,6% respectivamente, mientras que el resto de América Latina apenas se ve afectado (-0,2%).

Los resultados varían significativamente según haya represalias o no. Con represalias, EE.UU. podría obtener beneficios por términos de intercambio; sin ellas, pierde inequívocamente y la reconfiguración del comercio global se intensifica. En ese escenario, China se desacopla de EE.UU. y redirige exportaciones hacia la Unión Europea, Asia y el resto de Norteamérica, al tiempo que reduce importaciones desde esos destinos, aumentando su superávit comercial. EE.UU. reorienta sus exportaciones hacia América Latina. Esta reconfiguración abre oportunidades para terceros países si se benefician de los efectos indirectos del mayor proteccionismo bilateral.

Uno de los objetivos declarados de la política arancelaria de EE.UU. es sustituir parte de la recaudación del impuesto a los ingresos federales con ingresos por aranceles. El trabajo concluye que ese objetivo no es viable en ninguno de los escenarios analizados.

Aunque estos ejercicios de simulación presentan limitaciones, son útiles como evaluación ex ante. La magnitud y la duración del cambio dependerán de los costos económicos, ya evidentes por los sucesivos ajustes. En el caso de los socios regionales, ha habido más anuncios que medidas efectivas, pero el ruido provocado por la incertidumbre ya tiene efectos: al aumentar la probabilidad de una reversión, se genera un “impuesto implícito” sobre los nuevos proyectos y un sesgo contra la innovación, sin que se logre modificar la especialización de manera significativa8.

—

1. Ver plataforma del Peterson Institute of International Economics.

2. Ver Cavallo et al (2021): “Tariff Pass Through at the Border and at the Store: Evidence from US Trade Policy”, AER, Vol. 3, No 1 y Fajgelbaum and Khandelwal (2021). “The economic impacts of US-China trade war”, NBER, Working Paper 29315.

3. Si los aranceles aumentan en un 1%, los precios domésticos lo harán en un 0,95%.

4. Ver Cavallo A., Llamas P., Vazquez, F. 2025: “Tracking the Short-Run Price Impact of U.S. Tariffs”.

5. Se agradece a Alberto Cavallo la autorización de incluir estos gráficos en este artículo.

6. Fajgelbaum et al (2023): The US-China trade war and global reallocations. NBER, Working Paper 29562.

7. Ver Bouët A., Maty Sall L. Zheng Y., 2025: “Towards a Trade War in 2025: Real Threats for the World Economy, False Promises for the US”, No 2025-03, February, Working Paper CEPII.

8. Ver Rodrik, D., 1992: “The Limits of Trade Policy Reform in Developing Countries”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No 1, Winter 1992, (pp. 87–105).