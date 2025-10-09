Bendito sea el Yama

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En unos pocos días parte para Bruselas, el Vaticano y Roma. Uno lo veía al canario como apichonado en su Canelones natal, pero desde que asumió metió la pata en la escalerilla del avión (reconozcamos que es la única metida de pata que le registramos hasta ahora) y no la ha sacado.

Ya electo, y antes de asumir, había estrenado la business class yendo en diciembre del 2024 a la reunión del Mercosur en Brasil (y a reunirse con Lula para sacar algunos apuntes tácticos) y estrenó el cargo de presidente en su primer viaje oficial a Panamá, a un mes de asumir, donde mantuvo apasionantes encuentros con los productores arroceros, para luego seguir, días más tarde, a la reunión de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en abril, en Honduras, donde pudo reconfirmar que el mundo es ancho, ajeno y preferentemente progresista, aunque hay bastiones liberales y anarcocapitalistas que anidan debajo de algunas de las poltronas del Palacio de Congresos.

En junio, para equilibrar, se fue a recibir el premio Ana Frank, pero siempre lejos de la libertad que avanza, que con esa gente es muy difícil entenderse.

También en junio abrió anchas las alas y voló a España, a la Cumbre Internacional para el Desarrollo en Sevilla. Ahí se trató con líderes mundiales de las Naciones Unidas y confraternizó con Pedro Sánchez, malas juntas si las hay, pero, bueno, es el que manda en el gobierno del reino, al menos por ahora.

En la Asamblea de las Naciones Unidas el mes pasado recaló en Nueva York y se mandó flor de discurso. Una de las más extrañas características del discurso, curiosamente poco comentada, fue la de iniciar todos los párrafos de su exposición con la expresión “vengo de un país…”. El tango de Aníbal Troilo La última curda, dice en uno de sus versos: “No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol…”. ¿Sería ese el país al que se refería el Yama en su célebre discurso? No lo creo, pero se ve que el que le hizo el discurso no sabe mucho de los tangos de Troilo…

Y ahora le espera otro gran salto: Bruselas, capital política de la Unión Europea (UE), el Vaticano, donde lo espera su santidad León XIV, y luego Roma (que queda al lado, ahí no hay gastos de viaje, salvo el taxi) para hacer un discurso ante la FAO, que es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

En la capital belga y de la UE, se reunirá con Jean Philippe Jetetranque, que es el funcionario que dirige un departamento creado hace 25 años con el fin de impedir que la UE firme un acuerdo comercial con el Mercosur, que se denomina Dirección de Acuerdos y Trancas Contractuales. Ese departamento posee una vasta información acerca de lo que hay que decir y luego hacer con este discutido acuerdo comercial. Se descuenta que Jetetranque, quien sucedió en su cargo a Gumersindo Sentá Teacá, el que se jubiló hace unos años habiendo cumplido una ejemplar trayectoria, le expresará al presidente uruguayo que la firma del tratado con el Mercosur es un hecho y seguramente en pocos meses se concretará, para beneficio de todos los países que integran ambos grupos. La frase está tomada del discurso inaugural de ese departamento especial hace un cuarto de siglo, pronunciado por el holandés Jan Hamaiis Sefirmaraais.

Feliz por el resultado de su visita, Orsi se dirigirá a la Ciudad del Vaticano para entrevistarse con su santidad el papa. La Secretaría Diplomática de la Santa Sede le ha pedido al presidente visitante que pronuncie su discurso frente a un micrófono conectado a un aparato recientemente inaugurado en el Vaticano, producto de los avances tecnológicos actuales.

El papa tendrá puestos unos auriculares (a pesar de hablar un perfecto español) pero el así llamado Sistema Compresor de Audio le irá pasando al receptor una síntesis inteligible del discurso del visitante que coordine los tiempos verbales, elimine repeticiones, furcios, vacilaciones y expresiones confusas, de manera que la entrevista sea el éxito que seguramente será cuando León XIV lo felicite a Orsi por su “claridad, poder de síntesis y expresividad semántica”.

De allí, capaz que caminando, los visitantes (el presidente y su canciller Mario Israel Lubetkin) se dirigirán a la FAO, donde Orsi pronunciará un discurso sobre “la plantación de hortalizas en el departamento de Canelones, su pasado y su futuro”, que sin duda apasionará al auditorio, el cual lo aplaudirá de pie. Tras esta exposición, el director Qu Dongyu, quien como buen chino no da puntada sin hilo, le propondrá a Orsi abrir una sucursal de Temu en Uruguay para vender a precios especiales las frutas y las verduras que produce la China.

Se le otorgará asimismo una medalla conmemorativa de la visita al canciller Mario Israel Lubetkin, llamada Medalla al Mérito Burocrático, en reconocimiento a las decenas de años cumplidos por el homenajeado al servicio de la lucha contra el hambre en el mundo, sin demasiados éxitos pero con una gran determinación.

Terminados estos encuentros, el presidente recibirá un mensaje en el que los asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores le recomiendan visitar a los uruguayos que participaron en la flotilla de la resistencia por Palestina libre y contra el genocidio de Israel, los cuales estarían presos y maltratados en las cárceles israelíes. Tras una infructuosa búsqueda en los centros de detención israelíes, los audaces libertarios navegantes fueron ubicados en la isla griega de Santorini, en un lujoso hotel donde están reunidos con decenas de navegantes de otros países y planifican una regata por la libertad de los refugiados de Sudán del Sur, que se hará ni bien se sepa dónde están esos refugiados.

Se supo asimismo que la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores se debió a una solicitud especial de la presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, quien, aparentemente, está sumando horas extras con su interinato como nunca se imaginó que pudiera ser posible.