Blanca y radiante

Las actividades de la Fundación Blanca Rodríguez por el Diseño Fundacional Frenteamplista de las Políticas Sociales ha tomado intenso impulso tras las revelaciones de la conocida senadora, quien atribuyó a su partido político la condición originaria de políticas sociales , tales como la ley de ocho horas, el divorcio, las asignaciones familiares, la licencia obligatoria, los Consejos de Salarios y la compra de la estancia María Dolores para dedicarla al desarrollo de cultivos populares y tambos solidarios y comunitarios.

—Estamos muy satisfeches por estes logros y logras —expresó la senadora en una reciente rueda de prensa en la que prometió más informaciones sobre las creaciones frenteamplistas en el ámbito de la protección de los más humildes.

Nuestros cronistas han sido enviados a diversos centros y poblados del interior del país, habida cuenta de que la prolífica y creativa senadora ha comentado que muchos de sus objetivos con el sello de la fundación han tenido lugar fuera de Montevideo.

—Hay pueblitos y pueblitas del interior y de la interiora que merecen también nuestra atención y nuestra creatividad fundacionista —expresó la senadora en la misma rueda de prensa, disparando así la atención de la prensa a tan señalados objetivos.

Nuestro enviado al pueblo Sarandí del Porongo, en el departamento de Treinta y Tres, obtuvo las declaraciones de doña Eduviges de Leme Pepé, quien manifestó que la presencia de la fundación de Blanca ha revolucionado la salud del pueblo, en especial de los más humildes y desprotegidos.

—Le cuento, mire —dijo doña Eduviges—, uno de mis gurises se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla, y estaba chillando como loco por los raspones, pero de inmediato apareció en la escena el dueño de la farmacia La Solidaria, que tiene la representación de la fundación de Blanquita en el pueblo, y le pasó un algodón con alcohol, y ahí gritó más el gurí, de mimoso que es, pero el farmacéutico le puso una curita y allí se le pasó todo… ¡Gracias, Blanca, por preocuparte por los más humildes! —concluyó la entrevistada.

La señora prefirió no contestar cómo era que el niño de una familia tan desamparada tenía una bicicleta, presumiblemente porque por la zona pasó corriendo otro muchacho del pueblo y le gritó al herido que a ver si le devolvía la bicicleta que le había robado, aunque estuviera rayada por el porrazo.

Desde el pueblo Cañada del Chancho en Paysandú, llegaron noticias brindadas por Marucha Delco Mité, delegada principal de la Fundación Blanca Rodríguez por el Diseño Fundacional Frenteamplista de las Políticas Sociales, la cual funciona en la casa de don José Elmili Tante, un modesto agricultor de la zona quien ha ofrecido generosamente un sitio para la reunión semanal de la delegación local de la fundación.

En medio del habitual intercambio de comentarios e informes sobre las actividades que se llevan a cabo, una de las asistentes elogió a la fundación por haber recibido gracias a ella un bidón de leche recién ordeñada para sus hijos que están, según dijo, en pleno crecimiento. Parece que la vaca de ellos está enferma, siendo atendida por el veterinario del pueblo, también afiliado a la fundación, y, como consecuencia, sus muchachos se habían quedado sin ese alimento tan necesario para su correcto crecimiento y fortalecimiento. Estas mismas palabras las contenía —según dijo la informante— el whatsapp (así lo dijo ella, leyendo el mensaje) que les había mandado la propia creadora de la fundación.

—El mensaje de Blanquita nos hizo llorar a todos —dijo doña Marucha— por esa sensibilidad que ella tiene, como inspiradora que es de las políticas sociales que nacieron en los gobiernos del Frente Amplio, y que se continúan ahora, gracias a ella. Y como ella misma lo dice textualmente en su mensaje: “En este fermental período de logros y promesas cumplidas y de la ejecución de los planes sociales que día a día miran con ojos de comprensión y abrazo a los más pobres, a los más humildes, a los que más nos necesitan, sabiendo que solo nuestro partido los apoya” —dijo con énfasis la delegada, culminando la lectura del cálido mensaje de Blanquita, como ella la llamó con cariño a la senadora.

Nuestro cronista, presente de incógnito en la reunión, no pudo confirmar si era cierto, además, que, con el bidón de leche, la receptora del mismo estaba recibiendo la leche como pago por una deuda por forraje que tenía la remitente a la que le habían prestado un fardo de alfalfa semanas atrás. Son esos detalles que en los pueblos chicos no son fáciles de confirmar.

Y por fin está el caso de la Cooperativa Blanca-Rodriguista y Frenteamplista de Tranqueras de Arequita, un grupo de jóvenes del departamento de Lavalleja que ha organizado un sistema para proveer el alimento a un grupo de peones de campo que viven en uno de los barrios humildes del pueblo. Estos bravos luchadores sociales han obtenido un subsidio de la intendencia frenteamplista, la cual, a pedido de la senadora, ha dispuesto de fondos para socorrer a los jóvenes rurales beneficiarios de la cooperativa.

Los creadores y coordinadores de la cooperativa son también unos jóvenes, en este caso deportistas, que practican el polo en la estancia de los padres de uno de ellos, en el mismo departamento de Lavalleja. Son todos amigos desde la infancia, exalumnos del mismo colegio, y poseen una tropilla de petisos, cuyo cuidado está a cargo del grupo de jóvenes peones beneficiarios de la cooperativa, todos ellos pertenecientes a humildes familias del departamento.

En declaraciones a la prensa, la senadora ha expresado su satisfacción de ver cómo un grupo de jóvenes humildes ha logrado su sustento gracias a otro grupo de jóvenes emprendedores, y de los fondos proporcionados por la Intendencia departamental.

—Es así como queremos ver a los jóvenes, vengan de donde vengan, pero unidos por un esfuerzo común en el que participa el Estado a través de la comuna departamental —ha dicho la senadora—, otro ejemplo de que las mejores políticas sociales son las que provienen del Frente Amplio, así como del sacrificio y de la voluntad de todos —concluyó.