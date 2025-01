Canalda, Edmundo: buena gente

Y aquí podría poner fin. Es bueno sin embargo contar que integró el movimiento tupamaro, que fue preso y que dirigió el semanario Mate Amargo, el cual en su momento fue el de mayor tiraje. Sabía del tema y finalmente se dedicó al negocio editorial aunque no fue así, lo de él fue una cruzada editorial. Jamás el negocio tenía prioridad para él. Y era bueno. Búsqueda tuvo algunos emprendimientos conjuntos con Fin de Siglo; todos impecables. Incluso personalmente fui socio en un proyecto empresarial con Edmundo; no nos fue bien y seguimos tan o más amigos que siempre. Quizás todo esto último no sea tan importante. Pero por qué restárselo: era inteligente y tolerante y también confiable y honesto. Muy buena gente. Qué lastima.