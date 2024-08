Chéjov, directo al mentón

Sus personajes son comunes y corrientes, ya sean comerciantes, estudiantes de filosofía, madres, padres, campesinos, soldados o terratenientes. Y en todos encajamos nosotros. No importa la distancia a más de 120 años de su muerte. Existe un trayecto del personaje que en cierto momento ya se convierte en el trayecto actual del lector. Por eso es uno de los grandes clásicos de la literatura y una vez que te metés en la lectura de sus cuentos no lo soltás más. El obispo, por ejemplo. ¿Qué tengo yo que ver, que soy ateo, con la agonía de un cura que en el medio de una misa cree distinguir el rostro de su anciana madre, a quien hace años no frecuenta? Pues bien, dejemos que el hombre religioso vaya a su cuarto en el monasterio, se acueste en la cama, no pueda dormir y escuche las voces al otro lado de la pared. Ocurre la magia, no de la literatura, sino del gran Chéjov, menos oscuro que Dostoievski, mucho menos extenso pero igual de profundo y certero.