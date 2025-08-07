Crimen organizado: la hora de las decisiones

A nadie se le escapa, a esta altura, que estamos ante un desafío de primer orden; hasta ahí, la “máquina de aprender” hizo bien su trabajo, pero ahora queda lo más difícil: trabajar en las soluciones, instalar los cortafuegos, encontrar la forma de fortalecer el sistema inmunológico antes que sea demasiado tarde

El lunes 4 asistí a la conferencia sobre crimen organizado en el hotel Radisson. Este evento fue una iniciativa de Yunta (el canal digital que lideran Gabriel Pereyra y Mariana Secco). Confieso que me fui de la sala atravesado por dos sensaciones completamente opuestas. Por un lado, preocupadísimo; por el otro, esperanzado.

No es muy difícil explicar el motivo de la preocupación. Los tres conferencistas presentaron un panorama muy alarmante sobre la evolución reciente del crimen organizado en Argentina (Marcelo Saín), la región (Benjamin Lessing) y Uruguay (Juan Pablo Luna). El problema es enorme, de efectos potencialmente devastadores para nuestras democracias, y la solución dista de ser sencilla. Estamos frente a una amenaza global (también hay bandas criminales fuera de control en países de la OCDE). Pero todo suele ser más difícil de solucionar en el sur. La marginalidad, el hacinamiento carcelario y el fracaso educativo, por ejemplo, generan condiciones favorables para que prosperen el narco, la violencia y la corrupción. No puede sorprender, por tanto, que también en Uruguay, como afirmó Juan Pablo Luna, a pesar de su fortaleza institucional y de su permanente búsqueda de la integración social, se hayan encendido luces amarillas.1

Es un poco más desafiante explicar las razones de la esperanza. Dicho en forma muy sintética, y apelando otra vez al legado teórico de Emanuel Adler, es esperanzador presenciar a la comunidad de práctica democrática dejando un nuevo testimonio de cómo encarar reflexivamente un desafío tan grande como el de ponerle un freno al avance del crimen organizado. El evento fue organizado por periodistas profesionales que han demostrado sentir hondamente los problemas políticos y sociales de nuestro país. Desde luego, este país sería muy aburrido si el periodismo se ocupara solamente de poner el foco en los problemas (que nunca nos falte el entretenimiento). Pero Uruguay sería un país mucho peor si no tuviera una tradición potente de periodismo con sangre en las venas, como la que notoriamente late en el proyecto Yunta.

Para informar sobre distintos casos y analizar a fondo el problema del crimen organizado, fueron invitados especialistas con trayectorias brillantes, perfiles distintos y acumulación de conocimiento en el tema. Esto nos lleva a otra dimensión clave de cualquier orden democrático que se proponga aprender a partir de su propia práctica: el papel de los académicos. Otra vez, como con el periodismo, conviene evitar las simplificaciones. Las ciencias básicas juegan un papel clave en el progreso del conocimiento. Pero Uruguay, como cualquier otro país, precisa que una parte de sus académicos se consagren, o dediquen al menos una parte relevante de su tiempo, a estudiar los problemas del entorno. Además, a menudo los progresos teóricos más significativos se realizan en el contexto de la investigación de asuntos concretos y urgentes.

El evento fue trasmitido por YouTube, así que seguramente lo podrá ver mucha gente. Pero fue muy estimulante ver el Gran Ballroom lleno. Había cientos de personas, un lunes de mañana. La alta concurrencia no admite dos lecturas: la elite de este país entiende la entidad de la amenaza. La audiencia era realmente muy especial. El presidente Yamandú Orsi fue invitado a decir unas palabras al inicio. Además de personalidades del mundo empresarial y sindical, dijeron presente las principales figuras de los partidos políticos. Acá aparece otra dimensión clave en la dinámica de nuestra “máquina de aprender”: el puente entre periodismo, academia y partidos políticos. El aprendizaje requiere interacciones inteligentes entre actores distintos. Pero solo podremos aprender unos de otros si nos respetamos. Solo podremos trabajar juntos para buscar soluciones si construimos lazos de confianza. No siempre, unos y otros, hemos sido capaces de encontrar las palabras y los tonos más adecuados para facilitar la circulación de saberes en todas las direcciones.