Cuentos de verano

Detrás de los árboles del parque se ocultaban los actores hasta que empezó el espectáculo. Mi padre me tomaba de la mano para que no me asustara, aunque no habría sido necesario porque el calor suave de la noche veraniega me protegía. Cuando los actores aparecieron entre el follaje con sus ropas de colores brillantes, el bosque replicó las risas. Eran como duendes saltarines, dueños de graciosos sombreros, que por una vez nos permitían ver sus juegos nocturnos mientras la ciudad les daba la espalda. Con el paso de los años, la única imagen de esa noche de teatro al aire libre en el parque Rivera se hizo más escurridiza, aunque muy esporádicamente la reencontré en la brisa nocturna de enero o en el aroma macerado de arena y pinos. Para mantener el recuerdo vivo, mi padre me volvía a contar cada tanto la historia de aquella vez que habíamos ido al teatro bajo las estrellas. Quizás porque a él le reconfortaba darme certezas sobre unas horas pasadas juntos y felices.

La descripción de Pla la descubrí hace un tiempo. Para entonces había muerto mi padre, y más allá de ser un contundente testimonio de la existencia de esa noche, también me reveló algo que ya intuía: nunca estuve en la función de Sueño de una noche de verano sencillamente porque las fechas no coinciden. Ocurrió antes de que yo naciera y no se hizo en la víspera de Reyes. Las fotos de la época muestran un escenario majestuoso en la isla del lago, la cortina de árboles está lejos y una multitud ordenada, sentada en sillas plegables, contempla la escena. La imagen en blanco y negro hace sospechar el contraste de los colores sobre el fondo estrellado y la armonía de la noche que no viví.

Algunos veranos, a medida que el pasado se extiende y el futuro se acorta, salgo con la esperanza de cazar ese Sueño de una noche de verano. Me alegra la variedad de propuestas. He escuchado conciertos en jardines, me he sentado en el pasto para ver algunas obras de teatro al aire libre y, en los últimos tiempos, con o sin silla, he visto unas cuantas películas en pantallas inflables junto al mar o en parques urbanos. Ver una película entre el murmullo de las hojas me cambia el ánimo, pero, claro, no es lo mismo. En unas pocas oportunidades he sentido cómo los perfumes artificiales, los cócteles y las conversaciones superfluas opacan cualquier sentimiento auténtico hacia la naturaleza y el arte que se muestra. El escenario solo no alcanza. No se trata del océano ni del bosque. Todo el lujo del mundo no es suficiente para hacerte flotar un segundo en la fantasía de un cuento de verano. Pero soy cauta con las críticas y cuando salgo de una de esas funciones que ni de cerca me colmaron, me voy mascullando mi fracaso en soledad. El problema es mío, pienso, por añorar un recuerdo de lo que nunca existió.