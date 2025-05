‘Dark side of the moon’: balance de las elecciones subnacionales

El ciclo electoral 2024-2025 llegó a su fin dejando dos saldos muy distintos. En el plano nacional se produjo una alternancia de fuertes implicancias políticas: el péndulo volvió a girar hacia la izquierda con el regreso del Frente Amplio (FA), aunque, esta vez, sin mayoría parlamentaria. En el ámbito departamental y municipal, al contrario, predominó la continuidad sobre el cambio, más allá de la derrota del FA en Salto, su victoria en Río Negro y de qué lado termine cayendo la moneda en Lavalleja. El Partido Colorado (PC) retuvo el departamento de Rivera, su único bastión, y el Partido Nacional (PN) sigue acaparando la gran mayoría de los gobiernos departamentales. El FA y el PC obtuvieron exactamente la misma cantidad de alcaldías que hace cinco años (aunque había 11 más en disputa): 32 el FA, tres el PC. El resto fueron para el PN y la Coalición Republicana. Por tanto, la alternancia a nivel nacional no derivó en una modificación sustantiva a nivel subnacional. No hubo, “efecto arrastre”.

La falta de alternancia no tiene nada de sustantivamente malo. Pero, en el caso de las elecciones subnacionales, revela defectos serios de nuestra democracia. Uruguay tiene la mejor democracia de la región. Pero esto no debe impedir que nos tomemos en serio lo que no funciona bien. El segundo gobierno está mal diseñado. Hay que hacer cambios de fondo. No es tan difícil ser reelecto intendente. De hecho, está demostrado que es el resultado más probable. Cuando los intendentes no pueden ser reelectos, designan a su sucesor. El heredero suele ser electo. En esta elección tuvimos varios casos, desde Miguel Abella en Maldonado (delfín de Enrique Antía) hasta Francisco Legnani en Canelones (mano derecha de Yamandú Orsi durante años). Los intendentes son electos, suelen ser reelectos, designan con éxito sucesores y, en cuanto pueden, vuelven. En esta elección, por ejemplo, asistimos al retorno de Carlos Enciso en Florida. Por eso mismo, el candidato desafiante en un departamento en el que hay un intendente popular o un partido predominante no puede limitarse a hacer una buena campaña electoral. Además, debe hacer oposición todos y cada uno de los días durante cinco años.