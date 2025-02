Decir que no

No hay tanto misterio. O sí lo hay, pero de otro tipo. El presidente de la República no es alguien con superpoderes, que durante gran parte del día tiene entre sus dedos los hilos que hacen funcionar al país y mueven a la mayoría de sus habitantes. No es una persona que permanece en una especie de dimensión paralela, por encima de todo y todos, y que puede con solo algunas órdenes cambiar el curso de la historia en la que se encuentra inmerso. Esa creencia popular de que quien llega al máximo lugar de jerarquía política de un país prácticamente todo lo puede es un tanto cinematográfica y falsa.