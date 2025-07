“Diálogo social” sin diálogo político

De todas las iniciativas en curso, el diálogo social es la que más atención y polémica ha suscitado. No podía ser de otra manera, al menos por dos razones. En primer lugar, por la amplitud de los temas que se quiere discutir: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a personas activas y jubilaciones y pensiones. Todo. Todo lo que importa en materia de bienestar social, y todo a la vez. En segundo lugar, por la decisión de colorados, nacionalistas e independientes (y de Identidad Soberana, para ser justos) de no participar en él, y la ulterior cascada de contactos políticos de primer nivel en Torre Ejecutiva. Es decir, toda la oposición, con la excepción de Cabildo Abierto. La resonante decisión del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) de no participar en el diálogo social generó, naturalmente, una intensa polémica política y mereció, como correspondía, múltiples análisis. Paso a compartir mis apuntes.