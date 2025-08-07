  • Cotizaciones
    Diferencias que nos acusan

    En el sistema democrático ateniense, los infieles, los corruptos y los incompetentes nunca formaban parte de la plantilla estatal; por eso Pericles decía que ese Estado era “objeto de admiración y envidia por parte de otros pueblos”

    Rodolfo M Fattoruso
    Por Rodolfo M. Fattoruso
    Columnista de Búsqueda

    Toda vez que nos asomamos al mundo griego, y en especial al influyente ámbito de Atenas, lo primero que salta a la vista es la absoluta racionalidad de sus disposiciones. El tipo de organización que se dio aquella sociedad informa de un control racional de las posibilidades y de los recursos, del uso inteligente de las propias capacidades y de la conciencia de que la ventura o la desdicha que les esperaba dependía más de la virtud que aplicaran que de la fortuna que los bendijera.

    Se ocuparon de todas las instancias de incumbencia colectiva con el esmero de quien hace propio y particular el deber contraído, como si estuvieran cuidando de su casa. Algo que en estos tiempos y en parte del mundo resulta despiadadamente exótico; quiero decir: cuidaban el gasto público, defendían el sacrificio con que se pagaban impuestos, evitaban dilapidar. Los órganos de gobierno incluían numerosos consejos financieros, y esto es comprensible: en las condiciones de una intensa vida económica y de una política estatal activa, la elaboración del presupuesto y la financiación de numerosos eventos tenían singular relevancia. La vida social, la energía de la ciudad dependía de la conducta y seriedad con que se tratara el tema de los recursos. Los infieles, los corruptos y los incompetentes nunca formaban parte de la plantilla estatal como forma de mantener el buen porte de un Estado que llegó a ser, al decir de Pericles, “objeto de admiración y envidia por parte de otros pueblos”.

