Diversidad prêt-à-porter

Antes de entrar en esta última afirmación, que es correcta aunque irrelevante, me gustaría detenerme un poco en la idea de que “las orquestas deben representar las comunidades que sirven” porque es justamente el centro del problema que el crítico detecta y que le lleva a cuestionar el método ciego, en el que se elige al músico sin verlo. La idea de que una orquesta debe ser un catálogo Pantone de colores de piel o de sensibilidades sexuales es una asunción bastante particular, por no decir delirante. Es perfectamente coherente, sí, con la idea de que los individuos no son tales, sino meros contenedores o recipientes de las ideas o afectos de los grupos a los que pertenecen. Ojo, no de todos los grupos a los que pertenecen, solo de aquellos que actualmente cotizan bien en el mercado de pertenencias. Por ejemplo, pertenecer al grupo de los que calzan más de 45 no es relevante, por más que a veces cueste encontrar calzado adecuado. O al grupo de los que tienen mala dentadura y, entonces, soplar los bronces en una orquesta podría hacerles visitar al dentista con más frecuencia que el resto. Eso no ranquea alto, así que no es tomado en cuenta. De manera razonable, agrego.