El adiós a los almacenes rurales

En Cuchilla del Perdido (Soriano), El Sambullón remató su mobiliario; en Melilla, se alquila el Cavalieri, mientras el almacén del Poli en Paso del Carretón mantiene a sus fieles parroquianos

¿Hay milquinientos por la balanza? Una antigüedad. ¿Quién da más? ¿Hay milquinientosquinientosquinientosquinientos…? ¿Quién da más? ¡Una coquetería la balanza! Milquinientosquinientosquinientosquinientos a la una, milquinientos a las dos, milquinientos a las… ¡Están todos distraídos acá! Y sale vendida por milquinientos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El Sambullón, almacén rural y bar de copas del paraje Cuchilla del Perdido, en el departamento de Soriano, remató su mobiliario el 11 de octubre pasado. Se lo conocía también como el boliche de Gilmet y Rodríguez, los apellidos del matrimonio que lo mantuvo abierto hasta hace tres años. “Fue sede de reunión de vecinos para promover la instalación de la policlínica o arreglar el camino; fermentario de futuros políticos locales, departamentales y nacionales que aparecían antes de las elecciones a buscar su voto; en las elecciones, reunión de tabas y asado con cuero, las faenas, las criollas, en fin, el lugar de encuentro…”, escribió en redes sociales la maestra Mariángeles Bugani, creadora del Museo Escolar de Altos del Perdido. Ese día, el del remate, los políticos faltaron y se perdieron la oportunidad de rememorar victorias junto con los parroquianos convocados por última vez.

Por unas horas convivieron al aire libre desde una fumigadora hasta un juego de bochas. El rematador, Hebert Altuna, alzaba la voz para motivar las compras en medio de aquel desconcierto. Las tripas del almacén se revolvían inquietas, clasificadas en lotes numerados como si el pasado pudiera cuadricularse. Una cabeza de Geniol, la del pelado con clavos, se la llevó un hombre que siendo niño la había roto. Al recuperarla cerraba el círculo de una travesura. Hubo quien pagó $ 12.000 por una máquina manual de picar carne y el doble por una a motor. “Las máquinas de picar carne son muy buscadas”, dice Altuna. Pero la mayoría estaba allí para escuchar el murmullo tibio de la evocación, por la despedida. “Muchos nos encontramos para llenarnos de historias con los otros”, escribió Bugani, siempre atenta a la diferencia entre recordar y coleccionar antigüedades.

Objetos-El-Sambullon Objetos en remate del almacén El Sambullón Mariángeles Bugani Cuando Alejandro Gilmet e Irma Rodríguez llegaron a Cuchilla del Perdido, él tenía 23 años y ella 19. Ahora rondan los 80. Recién casados, se les ocurrió comprar un boliche que cimentara la familia. “Acá hay que zambullirse”, les dijo un sobrino impresionado por el empuje que necesitarían. De la ocurrencia nació El Sambullón sin mar a la vista.

Otro que se tiró al agua fue Néstor Guerra, el Polilla. En 1999 dejó el tambo para embarcarse en la compra de un almacén en Paso del Carretón, a unos 90 kilómetros de Montevideo. Ha superado varias debacles: la corrida bancaria de 2002, la pandemia de 2020 y un robo que le dejó una bala incrustada en la pierna. El almacén del Poli lo llama la gente; a él le gusta esa familiaridad tanto como su oficio. “Tengo de todo —dice orgulloso—, cosas para comer, para tomar, cigarrillos, bar y algo de sanitaria”. A las nueve abre y a las nueve cierra. Descansa los domingos de tarde. El negocio se sostiene a pesar de la merma de vecinos. Sus clientes más veteranos son fieles al boliche, y a las copas. Si suman cuatro, puede saltar un truco. Si son tres, llaman al Poli para que complete el cuadro, aunque es difícil estar de ambos lados del mostrador. A sus 61 años el Poli no está pensando en jubilarse. Le gusta ser bolichero y además, si soltara el hilo, el paraje perdería una isla donde no ha entrado el POS.