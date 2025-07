El hambre y la muerte en Gaza

Al día siguiente, una amiga a quien quiero mucho me mandó un mensaje cuestionándome el video compartido. Me decía que la mayoría de la gente tiene una mirada sesgada sobre el tema, y que para esa mirada Israel siempre va a ser culpable de todo. Eso sumado a varios mensajes de texto larguísimos y algún audio de siete minutos. Me sentí como en un partido de fútbol: marcada por alguien que se posiciona como jugadora de un cuadro rival. Pero hablar de la violencia ejercida contra la población civil de Gaza no puede transformarse en una cuestión de hinchadas de fútbol, no puede ser un tema de bandos. Decir que el gobierno de Israel es responsable del terror que se está viviendo en Gaza no puede ser tomado como un ataque a la colectividad judía. Sin embargo, las declaraciones públicas de rechazo hacia lo que está haciendo Israel son sistemáticamente reprimidas en muchas partes del mundo.