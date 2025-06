El juicio de los viejos engañados

Si yo fuera uno de esos señores, me daría vergüenza tener que sentarme a escuchar a un abogado, al que yo mismo le pagué petrodólares para que me defienda, decir públicamente que una niña de 14 años me engañó y que fui víctima de las mentiras de un grupo de adolescentes. Realmente, sentiría que les pago para que busquen un argumento mejor, no para que me dejen como un perfecto idiota. Casi que preferiría hacerme cargo de que soy un viejo explotador de niñas, pero claro, para los idiotas no hay cárcel, para los explotadores, sí. Entonces, probablemente se harán los idiotas hasta que logre probarse, más tarde o más temprano, que no solo eran explotadores, sino también mentirosos.