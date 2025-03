El liderazgo de Yamandú Orsi leído en clave ideológica

Pero distintos presidentes colocados en contextos políticos similares ejercieron liderazgos diferentes. No fue lo mismo Jorge Pacheco Areco que Juan María Bordaberry, Julio María Sanguinetti que Jorge Batlle, Tabaré Vázquez que José Mujica, Luis Alberto Lacalle de Herrera que Luis Lacalle Pou. Algunos usaron el veto o el MUC. Otros no lo hicieron. Algunos construyeron coaliciones duraderas. Otros no lo intentaron o no pudieron. Algunos tendieron puentes hacia la oposición. Otros priorizaron pactar con los suyos. En todos los casos, eso sí, buscaron dejar la huella de sus preferencias en el gobierno.