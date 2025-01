En algún momento tenía que pasar; un día el mundo se quedó sin colores. Oliviero Toscani, el fotógrafo que inquietó al mundo, falleció y con el se fue la época más luminosa de la historia contemporánea de los empresarios-industriales-artesanos-artistas, esos que soñaban con cambiar el mundo, contagiándolo con su ADN de trabajo, creatividad, compromiso y llenándolo de colores. Es el final de una época en la que la prolongación del cuerpo no era un celular y la de la memoria no era una nube, sino una fábrica, un taller, una editorial con el espesor que le daban los sueños y las batallas de cada uno de los que formaban parte de esa aventura conquistadora, que solo era viable con el compromiso total que da el estar ahí, físicamente, con los demás, reconociendo a cada persona por su nombre, creándola y creándose en cada contacto.

Como dice el Génesis (creo) cuando nos habla que Dios creó al mundo llamando a cada cosa por su nombre. Es el final de la época del cada uno, muy distinto al todos (Jorge Luis Borges solía iniciar sus charlas diciendo: “Buenas noches a cada uno, no a todos”). Es el final de una época e los en la que empresarios-industriales-artesanos-artistas eran parte de la construcción y la reconstrucción de una humanidad harta de sí misma, que por décadas, hasta mediados del siglo XX, se contaba no por vivos sino por millones de muertos. Estoy exagerando, lo sé. Pero exagerar es una forma de creatividad… y el arte es la expresión de las emociones, ¡exagerar hace bien! Pero era la línea editorial de aquellos días.

No todos los empresarios-industriales-artesanos-artistas eran así y aquella distaba mucho de ser una sociedad que vivía la vida en colores. Era una sociedad violenta (como siempre) la de la Guerra Fría. También era una sociedad que comenzaba a ver en la juventud algo distinto a la materia prima que se utiliza en las guerras, sino también como energía creativa y de consumo.

Lo indiscutible es que eran tiempos de transformaciones sociales, políticas y de conquistas, en los que ya la Tierra no alcanzaba y nos fuimos al espacio. Era una época marcada por el cuerpo. El cuerpo del dolor retorcido de las guerras no declaradas, el cuerpo de las mujeres con la creación de la píldora anticonceptiva, el cuerpo de los jóvenes con jeans, zapatillas y minifaldas y con el culto del rock a base de sexo, droga y rock & roll, el cuerpo de los viajes lisérgicos, el cuerpo de Martin Luther King, Malcon X y JF Kennedy, el cuerpo de los astronautas envueltos en el espacio, el cuerpo de los deportistas forzados hasta el límite de lo imposible por una medalla más que en los Juegos Olímpicos justificase la supremacía de un bloque y de una ideología, los cuerpos de los alpinistas cuando el Everest era un animal fantástico y divino al que se lo desafiaba con el respeto y el cuidado que su excepcionalidad merece y no como un destino más de la industria del turismo masivo, que por donde pasa depreda, como un Atila contemporáneo. Y luego fue el cuerpo de los inmigrantes africanos a merced del Mediterráneo y el cuerpo de cristos sufrientes azotados y humillados por el SIDA, como pinturas de Andrea Mantegna. Y así fue hasta el nuevo siglo, cuando el cuerpo fue desplazado por las aplicaciones.