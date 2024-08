El orden del amor

En su libro Ordo amoris nos dice Max Scheler que San Agustín considera el surgimiento de la imagen y el conocimiento de un objeto no solo en el plano intelectual-sensual y no solo como resultado de la actividad del sujeto. Esto es en todo punto decisivo para la experiencia fenomenológica. Según Agustín, sostiene Scheler, en un acto emocional, especialmente en un acto de amor, hay una “reacción de respuesta del objeto mismo, dando por él, a quien se conoce a sí mismo, la autorrevelación del objeto, es decir, su verdadera autorrevelación”. Esta es, en un sentido específico, una cuestión de amor a la que el mundo responde, y solo en tal acto adquiere él mismo su existencia y valor pleno y definido. Scheler ve también el gran mérito de Agustín en el hecho de que en virtud de su mirada el conocimiento natural adquiere el carácter de revelación y se sumerge en profundidades metafísicas.

Vivimos a condición de los valores, son nuestra relación con el mundo, con nuestros semejantes, con Dios. Dice Scheler en un momento magnífico de su libro: “El hombre está encerrado, como si fuera una ostra, en la clasificación particular de los valores y cualidades de valor más simples que representan el lado objetivo de su ordo amoris, valores que aún no han sido plasmados en cosas y bienes. Lleva este caparazón consigo a donde quiera que vaya y no puede escapar de él por muy rápido que corra. Percibe el mundo y a sí mismo a través de las ventanas que le permite su encierro, y no percibe más del mundo, de sí mismo ni de nada más que lo que estas ventanas le muestran, según su posición, tamaño y color. La estructura y el contenido total del entorno de cada hombre, que en última instancia está organizado según su estructura de valores, no vaga ni cambia, aunque él mismo vaga cada vez más en el espacio”.