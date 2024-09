El padre de la criatura

Llegué a casa y no pude reprimir el impulso de buscar en una aplicación el alien original, el de Scott (Alien: el octavo pasajero, 1979) y me atreví a adentrarme en el túnel del tiempo. Ya no tenía 15 años sino casi 60, ya no estaba en la platea del Cine Trocadero, sino en el sillón de mi casa. Sin embargo, todo seguía tan aterrador como en 1980. Volví a sentir el pánico claustrofóbico en la nave Nostromo, la poderosa energía de la teniente Ellen Ripley en la piel de la magistral Sigourney Weaver y, por supuesto, volví a quedarme sin habla ante el alien del gran maestro del realismo fantástico: H. R. Giger.