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Todos los saludan y los respetan con afecto y admiración, salen en todos los diarios y en los noticieros de la tele, siempre sonrientes y bien dispuestos. Salvo el botón del cuello de las camisas que usa uno de ellos, que siempre está desabrochado, todos lucen impecables en sus clásicos atuendos de traje y corbata.

El presidente Orsi (que no necesito decir que es el de la camisa desabrochada), el presidente Sanguinetti y el presidente Lacalle Herrera (que conste que no pongo “expresidentes”, porque fueron y serán toda la vida presidentes) no se pierden una.

La buena razón por la que siempre están presentes, que proviene de los tiempos en los que el presidente era Lacalle Pou, y el tercer integrante del conjunto era el Pepe Mujica, es que juntos son una de las mejores demostraciones de la democracia vigente en el Uruguay, en la que hombres de distintos partidos políticos, que lucharon cada uno limpiamente para ganar las elecciones y ser presidentes, una vez llegados al retiro, siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa entre ellos, saludándose y prestándose con generosidad a engalanar los actos a los que los invitan.

Los hemos visto en celebraciones patrióticas, en inauguraciones de obras públicas o a veces privadas, pero de indiscutible interés general, en conversatorios sobre temas de geopolítica, de derechos y obligaciones ciudadanas, en fin, en lo más variado.

Tan variado que muchas de las oportunidades en las que han actuado no han sido cubiertas por la prensa, probablemente porque fueron subestimadas sus presencias, o porque la cantidad de actos en los que participaron desbordaba la cobertura periodística.

Por ejemplo, en la reciente Feria Internacional del Libro, el Trío Dinámico estuvo presente en el lanzamiento del segundo tomo de La comida sana preserva la vida, de la nutricionista compatriota Ifigenia Delacu Chara, en la que el periodista gastronómico Braulio Bienco Cido conversó con los tres distinguidos visitantes y obtuvo interesantes conceptos sobre la obra y su resonancia en la vida cotidiana. El Dr. Sanguinetti opinó que las tartas de puerro eran uno de los manjares que más disfrutaba don José Batlle y Ordóñez. “Porque no todo es política en la vida, mi amigo”, expresó el exmandatario, “sino que hasta los grandes hombres tienen que alimentarse para dirigir dignamente a su país”, agregó. Y por su parte, el Dr. Lacalle Herrera comentó entonces que Herrera no soportaba los puerros, pero sí le encantaban las tartas de jamón y queso, tan ricas como las que describe la autora en su interesantísima obra, y las comía tibias, porque él siempre decía que lo caliente debían ser los debates políticos, pero las tartas, mejor tibiecitas. A su vez, el presidente Orsi, que como de costumbre llegó tarde, pero siempre tiene una buena razón para hacerlo, le respondió al presentador que él no comía tartas, pero que los panqueques que la autora describía en su obra eran uno de sus platos preferidos, aunque dudaba entre los de manzana y los de dulce de leche, porque hay que ver aquello de las calorías, pero igual el libro era muy interesante, y, como parece que iba a estar en oferta, les recomendaba a todos los asistentes tirarse de cabeza y comprar el segundo tomo de esta obra, en especial si ya tenían el primero.

El presentador del libro le agradeció sus comentarios a los tres dignatarios presentes, no sin antes recalcar que la comida era otro de los cimientos de nuestra democracia, como lo demostraba claramente la presencia de los distinguidos invitados en el lanzamiento del libro de la nutricionista Ifigenia Delacu Chara, una de la más brillantes plumas uruguayas y también democrática en sus recetas, que permiten cocinar cosas sanas y ricas, que le hacen bien a todos, sean del partido que sean, concluyó.

El Trío Dinámico también estuvo presente en la inauguración del nuevo aparato de rayos de la Policlínica Capitán Tolo, en una zona densamente poblada por gente de escasos recursos, y bastante agitada por la actuación de violentos grupos delictivos enfrentados.

El Dr. Eufemio Delbis Turí, en el acto de presentación de los tres presidentes presentes, destacó que la presencia de los distinguidos invitados no hacía sino confirmar el carácter democrático de la policlínica, en la que se atiende por igual a blancos, colorados y frenteamplistas, porque la salud es igual para todos, y las radiografías son en blanco y negro, sin ningún color partidario. Fue ovacionado por los presentes, que se acercaron a los prestigiosos visitantes para sacarse una selfi con cada uno.

Y qué decir entonces de la presencia de los tres integrantes del trío en la inauguración del hogar Mi Pichicho, destinado a albergar animales abandonados, ubicado en el barrio Bella Vista, fruto del esfuerzo de los vecinos, que generosamente contribuyeron a crearlo con el fin de sacar de la calle una cantidad de perros que amenazaban la seguridad ciudadana.

Ramona Delfox Terrier, vecina del barrio y alma mater del refugio, agradeció a los tres presidentes presentes por su indiscutido apoyo a las grandes obras que están por encima de la política partidaria, y que demuestran que uno de los pilares de nuestra democracia pasa no solo por albergar a los vagabundos, sino a protegerlos, aunque a veces reaccionan mal, pero si se los trata bien se vuelven buenos y resultan excelentes acompañantes, “a los perros, digo”, agregó, para evitar confusiones y malentendidos.

Cada uno de los presidentes presentes recibió de obsequio un cachorro de perro policía, los que generosamente donaron al ministro Negro, también presente, para ayudar a engrosar el plantel del ministerio. Y se sacaron fotos con todos los asistentes y los pichichos ocupantes del albergue, en otra demostración de su generosa actitud de servicio a la patria.