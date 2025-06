El voto agotado

Segunda escena. Algunos meses antes que la primera. 24 de noviembre de 2024. Yamandú Orsi es electo presidente. Todo es festejo en la sede del FA, todo es dolor en la del Partido Nacional. No habían terminado de hablar los dos competidores que ya se estaba proyectando en las cabezas de políticos, periodistas y ciudadanos en general cuál sería la competencia hacia 2030. Cantado Lacalle Pou contra Blanca Rodríguez. No, mejor contra el Pacha Sánchez, tiene más trayectoria. ¿Le gana Andrés Ojeda en una interna de la coalición a Lacalle Pou? No, esa debería ser la fórmula. Lacalle Pou-Ojeda. ¿Y la del FA? Pacha-Blanca. Listo, ya tenemos candidatos. Esperen, ¿y si se tira Pedro Bordaberry? Y así sucesivamente. El mismo día de la elección. Así no se puede. Antes ya habíamos votado en la primera vuelta en octubre. Interna, primera vuelta, segunda vuelta. Y los plebiscitos o referéndums que siempre aparecen y se suman a la larga lista de instancias de votación.