En sus propias caras

Y también hay que decirlo, sus integrantes no querían ser la cara del aval para que la exdiputada condenada por la Justicia tuviera como premio ser la número uno del departamento. No querían ser la cara del siga siga.

Por si alguien no tiene fresco el caso, Dos Santos fue condenada a partir del caso del pago de horas extras en la intendencia de Artigas. Casi dos años atrás, un grupo de ediles frenteamplistas presentaron una denuncia penal —con el apoyo de los colorados, quienes no firmaron, pero sí estuvieron de acuerdo— contra la comuna por haber pagado 196 horas extras en diciembre del año anterior a la pareja del exsecretario general, Rodolfo Caram, primo del entonces intendente Pablo Caram. No fue el único caso. Según recordó Búsqueda en su edición del 16 de julio de 2024 , de acuerdo a la respuesta a un pedido de informes del diputado del MPP Nicolás Lorenzo, la Intendencia de Artigas gastó casi 8 millones de dólares en compensaciones y horas extras entre 2020 y 2022.

“Desde luego”, continúa el fiscal, “las resoluciones emanadas por la acusada no se trataban de meras recomendaciones, asesoramientos, consejos, sugerencias o advertencias, sino que eran lisa y llanamente decisiones ejecutivas de relevancia, usurpando en consecuencia, la función de intendenta”. Lapidario.

Con todo esto sobre la mesa, el Directorio del Partido Nacional resolvió, en julio pasado, inhabilitarla para presentarse a las elecciones municipales bajo su lema. En esa decisión, de forma adrede, no se especificó una fecha en la que se terminara la inhabilitación. Pero nunca hubo en la interna acuerdo total. Distintos integrantes del Partido Nacional cuentan que en Aire Fresco sus principales líderes, con Delgado a la cabeza, seguían respaldándola. Y que esperaban lograr acuerdos para que, cumplida la condena, pudiera usar el lema y volver a presentarse. No lo consiguieron. Delgado finalmente anunció en la reunión de Aire Fresco el pasado domingo 2 que el sector no apoyaría su habilitación para ser candidata por el Partido Nacional. Consideraron que no iban a tener el apoyo necesario y no querían quedar solos en el respaldo a Dos Santos. Y el directorio volvió a decir que no.

Sin embargo, ahora dos hechos muestran que el poder de Dos Santos en Artigas sigue tan firme como cuando decidía quién entraba y quién no, a quiénes se les pagaban horas extra incompatibles con la vida humana o a quién se despedía.

El primero fue la carta que envió el presidente y diputado del sector Artigas Adelante, Emiliano Soravilla, junto a más de 7.000 firmas para intentar que el directorio dé vuelta su decisión, basado en el cumplimiento de la condena y en “la voluntad manifestada por los ciudadanos en las últimas elecciones internas de junio de 2024”, donde la agrupación “obtuvo mayoría dentro del partido, contando con más del 75% de los convencionales electos” por esa colectividad. Lo que había ocurrido antes era tiempo pasado para Artigas Adelante. Las horas extras, la acusación de la Justicia, la ética. Ya cumplió, la queremos de nuevo y ahora.

El segundo hecho está vinculado a las declaraciones de este martes 4 en el programa Así nos va de Radio Carve, donde, sin ningún intento de dibujar la situación, Soravilla aseguró que Dos Santos no será candidata (porque el partido no la deja), pero ocupará un cargo de relevancia en la intendencia si su partido gana. ¿Sorpresa? Ninguna. Soravilla dijo que así será, sea él u otro candidato del sector el que se postule. “Valentina va a ser la secretaria general de la intendencia y va a participar activamente de la campaña porque eso fue lo que se le anunció ayer (por el lunes) a nuestros militantes en nuestro comité. Ella está dispuesta a continuar trabajando por el proyecto político y nosotros entendemos que el rol de secretaria general es el que le corresponde a ella en la próxima administración”. Agregó Soravilla que ese es el segundo cargo jerárquico en la intendencia y que tiene responsabilidades políticas y jurídicas similares a las del intendente. Y añadió que el Partido Nacional está haciendo un “sobrejuzgamiento” de Dos Santos. Y que el impulsor de su habilitación también era el propio sector Aire Fresco. Y que como no logró consenso, desistió.

Una de las frases más escuchadas en estos días es, “si la gente le da los votos, nada impide que ocupe cargos”. Claro, nada lo impide. Cumplió su condena. ¿Pero quién garantiza que no se repita lo que pasó un par de años atrás, que se termine con los ingresos a dedo en Artigas o que, si se le quiere dar una mano a un familiar o amigo, se le computen horas extras inexistentes?

No es ilegal. Pero el partido la inhabilitó para ser candidata y su sector, en cambio, decidió que tendrá un lugar de similar jerarquía. Seguirá mandando en Artigas. ¿Y lo que decidió el directorio? Eso no importa. La decisión en Artigas está tomada. En sus propias caras.