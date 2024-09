¿Es la economía?

En cuanto a las evaluaciones de la economía, el impacto puede darse de distintas formas y no es tan clara la relevancia que tendrá en esta elección. Concentrándonos en las percepciones, tenemos varios elementos para tener en cuenta. En primer lugar, si tomamos el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la UCU Business School y Equipos Consultores, como indicador de las percepciones sobre el desempeño de la economía, el primer semestre del 2024 fue el más optimista en lo que va del período de este gobierno. Esto jugaría a favor del oficialismo. Sin embargo, en cuanto a las evaluaciones sobre la situación económica del país, tanto las publicadas por Cifra (mayo 2024) como por Equipos Consultores (julio 2024), un poco menos de un tercio evaluaba positivamente la economía del país, un poco menos de otro tercio, negativamente y el 40% restante decía que no era ni buena ni mala. Estas evaluaciones son bastante diferentes según el nivel socioeconómico de las personas. Según la misma encuesta de Equipos, el 43% de los uruguayos de nivel socioeconómico alto o medio alto consideran que al país le va bien o muy bien en términos económicos, mientras que solo el 23% de los que pertenecen a sectores sociales bajos o medio bajos opinan de esa manera.

Por último, las evaluaciones de la economía pueden tener un sesgo de clase. Bartels (2018) estudió que en Estados Unidos las evaluaciones de la economía estaban sesgadas a favorecer las trayectorias de la clase alta, es decir que los votantes estadounidenses, independientemente de su propio lugar en la distribución del ingreso, eran más sensibles a cómo les iba a las familias de altos ingresos, pero mucho menos sensibles al crecimiento de los ingresos de los sectores medio y bajos. Esto mismo podría pasar en Uruguay, pero no lo sabemos con claridad, es algo que estamos investigando con Martín Opertti y Santiago López. Si ese fuera el caso, aunque la economía de los sectores socioeconómicos más bajos no se haya beneficiado como la de los más altos (como lo indican los datos de la Encuesta Continua de Hogares 2023), eso no sería penalizado por los votantes.

Referencias:

Bartels, L. M. (2018). Unequal democracy: The political economy of the new gilded age. Princeton University Press.

Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). The American voter. New York: John Wiley.

Opertti, M. (2020). Stoic partisans. The political conditioning of economic perceptions in Uruguay. Revista Latinoamericana de Opinión Pública, 9(1), 67-88.