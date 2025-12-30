Escaparle al ruido

Es como si las herramientas que nos dimos para expulsar a la religión de nuestro espacio común y tratar de acceder de manera analítica a los hechos (ciencia, periodismo, etc.) las hubiéramos marinado en una salsa ideológica tan espesa y condimentada que les haya hecho perder su utilidad; y eso solo tiene un beneficiario: el statu quo

El bombardeo es constante. Cada ciudadano es, o puede ser, una usina de ruido o de información, depende de sus intenciones. O, directamente, de la posibilidad de tomar distancia crítica respecto de la propia ideología. Pero de lo que no hay duda es de que el bombardeo es constante. Como si todos estuviéramos leyendo un periódico en el que cada lector reescribe los contenidos de manera permanente, todo el día, los 365 días del año. Nos prometieron la era de oro de la comunicación y lo que tenemos es una cacofonía infernal, en la que cada quien es su propio editor. Y en la que las campanas de eco logran que todos se terminen agrupando (y manijeando) solo con aquellos que repican en la misma frecuencia. Así, la radicalización de los puntos de vista es natural e inevitable. Allí no hay comunicación ni intercambio constructivo, solo ruido.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Corremos, entonces, como pollos sin cabeza, en cualquier dirección. Y esto es así porque, contrariamente a lo que se podría pensar, informarse de manera veraz nunca fue tan difícil. Porque al amateurismo que caracteriza a la mayor parte de la “información” que circula, con todos los sesgos que ello implica, se agrega el activismo de los periodistas, quienes hasta hace no tanto entendían que su función esencial era informar de unos hechos.

Avasallado por el ruido de la época, según la estupenda definición de la escritora argentina Ariana Harwicz, sostenido económicamente por su afinidad ideológica (cada vez es más evidente cuánto importa la pauta pública), el periodismo se ha ido alejando de su función de contrastador de hechos para convertirse en un promotor y perfilador de narrativas. En un apuntalador del “relato” antes que en un verificador de su veracidad. Así, a una parte importante del periodismo actual le importa más ser parte de una ola que verificar si esta efectivamente trae agua. Los resultados para la ciudadanía son catastróficos: el cuarto poder ya casi no cuestiona al statu quo que, de manera inteligente, lo coopta para que este le escriba el “relato”. Ese borroneo del periodismo como cuestionador es una de las mejores noticias que ha tenido el poder en los últimos tiempos.

Pero, claro, la ciudadanía tampoco cree que eso sea un problema porque hace rato que los hechos le importan poco y nada. En el mundo en donde vivimos nuestra “vida después de Dios”, al decir del escritor canadiense Douglas Coupland, las ideologías han tomado el relevo de los grandes relatos religiosos. Al menos en Occidente, claro. El mundo musulmán es otro cantar, con sus teocracias y sus sharias. Sin embargo, en Occidente pareciera que separamos religión de Estado solo para terminar usando esa herramienta, el Estado, como brazo mecánico de los “relatos” ideológicos. Ojo, siempre es mejor tener ideologías en una democracia, por densas que sean, que vivir en una sociedad en donde lo religioso es compulsivo para todos y define cada aspecto de nuestra vida, incluso la privada. De hecho, se podría decir que en una teocracia no existe la idea de “vida privada” tal como se la entiende en Occidente. O tal como se la entendía: desde que se proclamó que lo personal es político, hemos asistido a una erosión constante de lo que entendíamos como privado y aceptamos, casi gustosamente, que en nombre de un supuesto bien superior (hoy, la Justicia; antes, estar en la gracia de dios) se controle cada aspecto de nuestra vida privada. Así, pasamos de estar tutelados en nombre de una deidad a estar tutelados en nombre del bien. Y ese es, justamente, uno de los relatos ideológicos que la mayor parte del periodismo ha comprado mansamente, sin contrastar datos ni resultados.

De esa forma, se pueden votar leyes en nombre del bien sin mirar si efectivamente producen el efecto benéfico que se les atribuye. Y cualquiera que se digne a hacer la pregunta ¿qué tanto bien nos ha traído? es considerado un hereje, alguien que atrasa porque no sigue las últimas tendencias ideológicas dominantes sobre lo que es bueno y malo. El problema, claro, es que los hechos son tercos y, sobre todo, son los que son. Ponernos una venda ideológica, por muchos colores que esta tenga, no impide que las cosas materiales sigan ocurriendo. Y no, no somos “espíritus en el mundo material”, somos personas con cuerpo y materialidad. De alguna forma, y parafraseando al querido y fallecido Gonzalo Curbelo, sacamos la religión por la puerta y, de la mano de la academia, se nos coló por la ventana. Porque, más allá del periodismo y sus veleidades narrativas antes que informativas, el sustento de esas modas ideológicas suele ser la academia, que provee munición tanto a la ciudadanía (a través de los partidos) como a los nuevos periodistas gonzo (que también son susceptibles a lo que dicen partidos y academia).