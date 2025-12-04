Estás despedido

El gobierno puso sobre la mesa un debate necesario. ¿Es tan descabellado pensar que los trabajadores puedan enterarse con cierto margen de tiempo que su empresa va a cerrar? Una discusión profunda en la que trabajadores, empresarios e incluso el gobierno deben mirar para adentro

Antes de dar esta discusión, tenemos que sacarnos el balde. Pero todos, porque cada uno tiene su propio balde aunque jure que no. Probablemente muchos de quienes estén leyendo hayan pasado por una situación de despido inesperado, de cierre de alguna empresa, de recortes y reestructuras que de un día para el otro les cambiaron la vida. A veces es más fácil rearmarse, y otras es tremendamente difícil. Y también probablemente haya lectores que hayan despedido trabajadores, que les hayan tenido que decir de un día para otro que su lugar de trabajo ya no existiría, y que eso sería en muy poco tiempo. O mañana. O a partir del lunes. Es difícil pensar que sea una situación que alguien desee. Es verdad, hay empresarios y empresarios, así como trabajadores y trabajadores. Cada uno con su almohada.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Pero vamos a lo nuestro. Esta discusión ya se dio y es cierto que es una de esas que en general suele partir al medio las opiniones, pero el ministro de Trabajo, Juan Castillo, volvió a ponerla en debate así que allá vamos. El eje central del asunto es la idea de que si una empresa va a cerrar o a irse del país, lo comunique a los trabajadores con un tiempo razonable. No parece disparatado, ¿o sí? En principio nadie habló de tiempos extensos, sino que no sea de un día para el otro. Entre las fundamentaciones, el ministro Castillo recordó casos en los que los trabajadores se enteraron de la pérdida de su fuente laboral por un estado de WhatsApp o una publicación en redes sociales. O el viejo y querido radiopasillo. Parece que cierra, parece que cierra, nadie lo dice hasta que lo dice y el cierre es la semana que viene. Entre los ejemplos citados, aparecieron el de la multinacional Yazaki, que dejó el país después de 18 años y a 1.200 personas sin trabajo. También la empresa de software UKG, que decidió irse después de tres años sorpresivamente, con la consecuencia de la pérdida laboral de unas 300 personas. Pero hay otros casos de despidos masivos o colectivos. Y en alguno el gobierno debe mirarse a sí mismo.

¿Tiene derecho una empresa a cerrar o a dejar de operar en el país en el momento que desee? Por supuesto. ¿Sería deseable que si eso va a suceder, los trabajadores pudieran saberlo con algo de anticipación para intentar reubicarse lo antes posible, o no tomar préstamos, o evitar cualquier movida económica que repercuta en su vida si de un momento a otro pierde el empleo? Ah, en mi opinión sería deseable, claro. De ninguna manera esto quiere decir que una empresa esté obligada a permanecer abierta si no puede hacerlo, pero en general estas decisiones no se toman de un día para el otro, seamos sinceros.

Entre las reacciones de las últimas horas —algunas con un tono por demás elevado—, aparecen cuestiones a atender y todo eso tiene que ser parte de la discusión, sin dudas. Una de las primeras alarmas planteadas por algunos empresarios y dirigentes de la oposición es que con este tipo de regulación las empresas decidan no instalarse en el país. Es una preocupación válida, pero no parece estar en el espíritu de la propuesta obligar a nadie a quedarse o a permanecer abierto, sino a dar un mínimo tiempo a los empleados para buscar otro trabajo, y eventualmente a intentar con el ministerio buscar una solución que ayude a evitar el cierre.

Aparece también el señalamiento de que en Uruguay los empresarios son libres de contratar y despedir cuando quieran y que esto de alguna forma coartaría o intentaría regular sus decisiones. Es cierto, Uruguay funciona así y los empresarios son libres. Pero demos esta discusión también. ¿Dejan de ser libres por tener que avisar un tiempo antes sobre sus intenciones de cierre o despidos masivos? Aquí hay quienes sostienen que de esta forma se abre la puerta a que las empresas sean ocupadas o sea dañado su material y una infinidad de cosas más. Bueno, no olvidemos que desde la aprobación de la Ley de Urgente Consideración del pasado gobierno hay un artículo que regula la ocupación de lugares de trabajo y que prevé la intervención de la fuerza policial si se solicita la desocupación y no se cumple.