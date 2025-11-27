Giro a la derecha y derrota de la Coalición Republicana

¿Por qué terminó ganando el Frente Amplio? ¿En qué medida el resultado de la elección nacional del año pasado puede explicarse por la gestión de gobierno y no, por ejemplo, por aciertos y errores de los protagonistas de la campaña electoral?

¿Por qué terminó ganando el Frente Amplio? ¿En qué medida el resultado de la elección nacional del año pasado puede explicarse por la gestión de gobierno y no, por ejemplo, por aciertos y errores de los protagonistas de la campaña electoral? Dos libros del Departamento de Ciencia Política (DCP) de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar), que se presentan hoy mismo, aportan pistas para responder esta pregunta.1 Me refiero a Uruguay 2020-2025: Estado y políticas públicas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y Elecciones y comportamiento electoral en una democracia de partidos, coordinados respectivamente por Alexandra Lizbona y Alejandro Milanesi, y por Diego Luján y Daniela Vairo, y editados en ambos casos por Fundación de Cultura Universitaria. En los dos libros, además de investigadores del DCP, escriben colegas de otras universidades (en particular de la Universidad Católica).

Publicar cada cinco años un estudio a fondo del proceso electoral y un análisis detallado de la gestión del gobierno saliente forma parte de las prácticas más valiosas del DCP. No concebimos la vida académica sin un estrecho contacto con el entorno y, más específicamente, sin un ojo puesto en el devenir de nuestra democracia. Ambos libros aportan mucha información, descripciones detalladas y, en algunos casos, explicaciones apoyadas en marcos teóricos potentes. Desde luego, los libros no son exhaustivos y contienen interpretaciones polémicas y, en algunos casos, tratándose de obras colectivas, diferentes y hasta contradictorias. Si lo primero podría considerarse un defecto (por inevitable que sea), lo segundo es seguramente una fortaleza. Para ilustrar este último punto alcanza con mencionar que mientras algunas interpretaciones enfatizan dimensiones estructurales (v.g. coaliciones distributivas), otras asignan un contenido explicativo decisivo a factores coyunturales (v.g. estrategias de campaña).

En todo caso, los dos textos se complementan. No tiene sentido intentar explicar un resultado electoral sin estudiar a fondo qué prometió, qué hizo, qué dejó de hacer y qué resultados concretos alcanzó el gobierno que intentó, en este caso sin éxito, ser reelecto. Queda claro, leyendo el libro sobre la gestión de la Coalición Republicana que, pese a la pandemia, la agenda del gobierno no fue trivial. El cambio de signo ideológico se notó. Paso a sintetizar las conclusiones de algunos de los capítulos para ilustrar este punto. La política de seguridad profundizó su dimensión represiva y la política comercial su intención aperturista (puso, primero, las fichas en China y, luego, en el Acuerdo Transpacífico). Seguramente los cambios de mayor relieve se hayan verificado en educación y seguridad social. En otras políticas públicas, como las de género y diversidad sexual, economía, defensa o vivienda, los cambios fueron menores a lo que podía esperarse. La temática medioambiental subió un escalón en visibilidad al instalarse el nuevo ministerio.

En el libro sobre el proceso electoral, el lector podrá encontrar tanto los capítulos habituales de esta colección —sobre las elecciones primarias, la evolución del sistema de partidos, la composición del nuevo Parlamento, la representación de género o el balotaje— como una serie de aportes novedosos. Entre ellos cabe mencionar la discusión sobre la importancia del “voto económico”, los capítulos sobre estrategias de uso y gasto de publicidad en redes sociales, y una discusión detallada de la polarización afectiva e ideológica.

Algunas de las conclusiones más interesantes, al menos desde mi punto de vista, de los trabajos contenidos en esta obra son las siguientes. En primer lugar, tal como señalan Luján y Vairo, en el capítulo de conclusiones, la elección de 2024 puso de manifiesto la resiliencia del sistema de partidos uruguayo, y en particular la solidez de los tres principales partidos: Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado.