Grandes vicios, pequeñas virtudes

La sociedad entera está conmovida por los escandaletes que día tras día salen a luz, con deudas de obras sin regularizar construidas en terrenos que figuran como baldíos para pagar menos contribución, por obligaciones impagas con el BPS por no pagar los aportes de los albañiles.

Y a eso agréguele la dinámica gestión de una integrante de un directorio de empresa pública, que 48 horas después de asumir tuvo que “renunciar”, no sin antes haber votado el ascenso de su marido, de su chofer y de varios amigos más. Promociones exprés, que le dicen.

Desde entonces, tirios y troyanos del mundo político se han dedicado no a gobernar o hacer oposición, sino a rastrear cuanta deuda pueda tener pendiente un jerarca, para incinerarlo en la plaza pública, con el agravante de que toda esta cacería tiene lugar en vísperas de unas elecciones que, hasta ahora, eran un verdadero bostezo.

La respuesta no se hizo esperar, Ifigenio Delan Zuelo, uno de los pescadores, dijo en la audición La verdad no ofende, que se emite por CW 198, radio La Voz del Pueblo, con alcance departamental y zonas aledañas, que Delaco Meta es un vulgar coimero, que cobra por lo que se puede gestionar sin cargo en las oficinas de la intendencia, y agregó que eso no es lo único que adorna a este bandido, quien se dedica al contrabando desde Brasil gracias a los aduaneros amigos que le facilitan el bagayo, siempre que les deje unas cajas de whisky de regalo.

Nada de esto sorprende ni desvela al pueblo del departamento, acostumbrado como está a que el que no debe un poco debe mucho, pero que nadie se escapa de andar con la cola llena de abrojos.

Sabido es asimismo que varios subjefes de sección de la comuna regentean a través de una ONG llamada La Salvación de las Almas Buenas un prostíbulo clandestino que funciona a los fondos del salón de oraciones y plegarias en el que muchas personas del pueblo se reúnen para rezar durante el día, y también para juntar fondos para las ollas populares que se ocupan de alimentar a las pupilas del establecimiento, las cuales, vale aclarar, no poseen permisos oficiales para ejercer la prostitución, ya que cuentan con unos carnés truchos que les trajeron desde Artigas, cuando la cosa se puso complicada por allá hace unos meses.

Por su parte, otra prestigiosa emisora local, CXW 567, denominada El Eco de las Cuchillas, en la audición El grito de los humildes, que conduce el prestigioso periodista Eugenio Ten Chastro, que ha decidido reivindicar a sus correligionarios injustamente enlodados por la emisora competidora La Voz del Pueblo, ha hecho públicos varios hechos de dudosa legalidad, en los que participan los propietarios de dicha radio, quienes están asociados con el grupo políticamente opositor a las actuales autoridades departamentales. Se informó concretamente que los equipos con los que funciona la radio fueron robados en Paraguay hace dos años, y trasladados de contrabando en varios viajes por esbirros al servicio de estos atorrantes, según dijo textualmente Eugenio Ten Chastro, quien enfatizó que “si esto fuera lo único que sabemos de estas ratas de caño, nos quedaríamos cortos. Además de los equipos de radio, el edificio de la emisora está construido en forma clandestina por obreros brasileros que cobran una miseria, y trabajan 15 horas por día sin aportes al BPS, uno de los cuales, además, se sospecha que integra la banda de motochorros pirañas que han robado en varios comercios de la localidad, andando en motocicletas que trajo de contrabando uno de los dueños de la radio, que les cobra el 10% de lo que roban con tal de no denunciarlos” —concluyó.

Al igual que lo que ocurre en Montevideo, donde todos estos enjuagues son más visibles, no hay zona del interior del país en la que no ocurran casos similares o parecidos, donde jerarcas o subjerarcas utilizan alegremente el poder en forma discrecional para acomodar parientes y amigos, asociándose con ellos para lucrar en actividades a veces de apariencia lícita, pero que terminan siendo truchas o clandestinas.

El que más o el que menos, casi todos tienen deudas con la seguridad social, cobran horas extra que nunca trabajaron, ignoran qué es el Impuesto de Primaria, los únicos aportes que conocen son los que hacen a las arcas de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, y siguen tan campantes, no de ahora, desde que el mundo es mundo y el país es país.

Eso sí: todos entraron a la administración pública por concurso.