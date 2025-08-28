  • Cotizaciones
    jueves 28 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Hoteles del Río de la Plata para escribir, amar y algunas veces morir

    “No estoy seguro de que yo exista”, decía Borges; sin embargo, en la foto de su estadía en el Hotel Crillón, tomada por Andrés Fernández Pintos, se lo ve con un croissant en la mano, en pleno uso de su materialidad; hoy sabemos que Borges existió, el que no existe es el hotel

    Silvia-Soler.jpg
    Por Silvia Soler
    Columnista de Búsqueda

    La calidad de un hotel tiene estrecha relación con el precio y ninguna con el nombre. Que se llame Golden o Taj Majal es perfectamente compatible con las cucarachas o las sábanas manchadas por huéspedes anteriores. En el rubro de alta rotatividad, los hay tan malos que los dueños, con lógica desconfianza, cierran la puerta de la habitación por fuera hasta tanto no se concrete el pago. Lo curioso es que incluso la peor pocilga, con un poco de imaginación, se convierte en escenario novelesco. La habitación de hotel, como un ecotono, permite dejar atrás ciertos lastres cotidianos, y eso parece ser un estímulo para el erotismo, la escritura y hasta el deseo de morir.

    En una intrincada librería de usados de la calle Tristán Narvaja, asoma el libro Hoteles literarios, de la periodista Nathalie de Saint Phalle. El título atrae y la contratapa promete una “vuelta al mundo (de la literatura) pasando por un montón de hoteles (literarios): de Aden a Zurich (…) de continente a continente”. Si está Aden, que queda en Yemen, pienso, mencionará Uruguay. Pero no. Lo más cercano viene de los consagrados de la región: Borges, Cortázar, Mistral, García Márquez... La autora ya lo había advertido en el prólogo: “Siempre habrá alguien que deplore la ausencia de un escritor, de una ciudad…” e invita a añadir nombres a la lista.

    Leé además

    asunto separado
    Opinión y Análisis

    Asunto separado

    Por Paula Scorza
    lo que queda de nueva carrara
    Opinión y Análisis

    Lo que queda de Nueva Carrara

    Por Andrés Danza

    Ante el desafío, me viene a la memoria el hotel Cervantes (hoy Esplendor by Wyndham Montevideo Cervantes) en Soriano y Andes. Allí se hospedaron Adolfo Bioy Casares, Carlos Gardel y Atahualpa Yupanqui, entre otros, aunque la leyenda más sonada tuvo como protagonista a Julio Cortázar. Después de una estadía en Montevideo en 1954, Cortázar escribió desde París —a partir de sus recuerdos— el cuento La puerta condenada. Se trata de una historia inquietante en la que Petrone, comerciante venido a la ciudad por negocios, descubre en la habitación una puerta clausurada. Por las noches oye el llanto agónico de un niño sin que haya ninguno registrado en el hotel, y la atmósfera se irá poniendo espesa. “A Petrone le gustó el hotel Cervantes por razones que hubieran desagradado a otros. Era un hotel sombrío, tranquilo, casi desierto. Un conocido del momento se lo recomendó cuando cruzaba el río en el Vapor de la Carrera, diciéndole que estaba en la zona céntrica de Montevideo. Petrone aceptó una habitación con baño en el segundo piso, que daba directamente a la sala de recepción. Por el tablero de llaves de la portería supo que había poca gente en el hotel; las llaves estaban unidas a unos pesados discos de bronce con el número de la habitación, inocente recurso de la gerencia para impedir que los clientes se las echaran al bolsillo”, describe Cortázar al inicio del cuento.

    Más o menos al mismo tiempo, Bioy Casares escribió un relato con una trama similar inspirado en el mismo hotel, sin haber conversado con Cortázar, según dijo. “Estando él (Cortázar) en Francia y yo en Buenos Aires, escribimos un cuento idéntico. Empezaba la acción en el Vapor de la Carrera. El protagonista iba al hotel Cervantes de Montevideo, un hotel que casi nadie conoce. Así, paso a paso, todo era similar, lo que nos alegró a los dos”. El mito estaba servido. Unas cuantas décadas después, el español Enrique Vilas Mata llegaría al edificio ya restaurado con la obsesión de encontrar la puerta clausurada de la habitación 205, la de Cortázar, y daría nueva vida al misterio en su novela Montevideo.

    Borges también se hospedó en el Cervantes, pero no escribió ningún cuento fantástico sobre ello. En cambio, de su estadía en el Crillón, a unas pocas cuadras, se conserva una imagen absolutamente terrenal del escritor tomada por el fotógrafo Andrés Fernández Pintos, el 14 de diciembre de 1981. “No estoy seguro de que yo exista”, decía Borges; sin embargo, en la foto se lo ve con un croissant en la mano, en pleno uso de su materialidad. Hoy sabemos que Borges existió, el que no existe es el hotel.

    Eduardo Galeano frecuentaba el Argentino Hotel con su familia. Susana Trías, por entonces encargada de Cultura, lo veía pasar por las mañanas hacia la piscina. Había en ese tiempo un saxofonista que tocaba en la confitería. En una oportunidad, el escritor preguntó si el músico con el instrumento podría tocar en las escalinatas frente al mar. Aunque era Galeano, su deseo no fue concedido. La fotógrafa Olga Rivero también lo recuerda en Piriápolis. “Nuestra amistad se consolidó en el hotel —dice—. Desde el primer momento compartimos charlas, caminatas por la rambla y fotografías que él me pidió en distintos espacios. Entre ellos en las escalinatas principales y en el vitral detrás de la escalera, lugares que Eduardo consideraba mágicos y llenos de energía”. Rivero recuerda con humor cuando el escritor le preguntó qué libro suyo había leído. “Ninguno”, se atrevió a decir. Y él le respondió: “Al fin voy a tener a alguien a quien contarle cosas sin que ya haya leído mi obra”.

    La habitación impersonal en ocasiones es el último escenario, la puerta condenada. César Pavese se suicidó en el hotel Roma de Turín; Alfonsina Storni salió en la noche de un hotel en Mar del Plata para meterse en el mar. Amado Nervo murió de muerte natural en la madrugada del 24 de mayo de 1919 en el Parque Hotel en Montevideo. “¿Por qué no abren esas ventanas para que entre luz? No quiero morir sin ver el sol”, dicen que pidió el poeta en plena oscuridad.

    Y así, hay infinidad de relatos novelescos que transcurren tanto en un burdel como en el más lujoso hospedaje. En el hotel, la carga del pasado se esfuma, la imaginación se libera. Es parte del viaje dejar atrás las miserias, pero en realidad lo que cambia es el decorado. “Asno que sale de viaje, no regresa convertido en caballo”, dice un refrán anónimo seguramente acuñado por un escritor que había perdido la inspiración.

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    “Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fuerzas Armadas

    El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sistema financiero

    El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

    Por Redacción Búsqueda
    Justicia

    Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández