La explosión del comercio digital

El vértigo de anuncios y medidas de política comercial no se detiene. El 2025 acumula hechos suficientes como para ser considerado un hito en la historia de la economía internacional. La tentación de seguir en esa sintonía es grande, pero en este artículo me alejaré de la coyuntura inmediata para analizar un aspecto estructural de creciente relevancia: el comercio digital. En realidad, este tema no está tan lejos del centro de la coyuntura. Lo que hoy ocurre combina factores a corto plazo con transformaciones estructurales, en particular en lo referido a los regímenes de reglas del comercio internacional.

Uno de los primeros desafíos es definir el alcance del concepto. Las agencias multilaterales especializadas, con el liderazgo de la OCDE, han invertido gran esfuerzo en desarrollar metodologías de medición. Las definiciones cambian al compás del cambio tecnológico y de las nuevas oportunidades de especialización e intercambio que surgen. La OCDE define como comercio digital al conjunto de transacciones internacionales de bienes y servicios ordenadas digitalmente (ecommerce), así como a los servicios distribuidos digitalmente. Los servicios distribuidos digitalmente son de dos tipos. El primero corresponde a los servicios globales que se relacionan con los servicios a las empresas. Estos responden a las estrategias de relocalización de las empresas multinacionales siguiendo la lógica de la fragmentación de la producción a escala global. El segundo componente lo constituyen los productos digitales, típicamente destinados al consumo general.

A modo de síntesis, el siguiente cuadro presenta una clasificación de actividades y su participación en el comercio mundial.

En 2024, el comercio mundial de bienes y servicios alcanzó los US$ 33,2 billones. De ese total, el 26,5% correspondió al comercio de servicios. Dentro de este rubro, el segmento más dinámico es el de los servicios distribuidos digitalmente , que explican más del 60% del comercio de servicios, según las últimas estimaciones disponibles.

En 2021, este comercio ya representaba el 25% del comercio total, creciendo a una velocidad más de una vez y media superior al comercio no digital entre 1995 y 2021.

Un estudio reciente,2 basado en datos de las principales corporaciones de la economía digital, estima el peso de lo que llaman productos digitales, un subconjunto que equivale aproximadamente a una cuarta parte del comercio digital distribuido digitalmente. Este análisis, centrado en empresas como Google, Amazon, Microsoft, Meta y Alibaba, identifica sus principales líneas de actividad: Publicidad en línea (30%); Intermediación en plataformas de comercio electrónico (20%);3 Servicios en la nube (16%); Sistemas de pagos (6%); Video a demanda (5%).

Frente regulatorio y fiscal

Las discusiones multilaterales avanzan en dos grandes frentes:

Convergencia regulatoria , para evitar que las diferencias técnicas se conviertan en barreras al comercio.

, para evitar que las diferencias técnicas se conviertan en barreras al comercio. Tratamiento fiscal, tanto desde la perspectiva de la política comercial como de los impuestos domésticos.

En política comercial, desde 1998 rige en la OMC una moratoria que elimina el cobro de aranceles aduaneros sobre transmisiones electrónicas de datos. Esta moratoria se ha ido prorrogando hasta hoy.

En materia fiscal, la recomendación de foros multilaterales es habilitar el cobro de impuestos domésticos (como el IVA), para evitar distorsiones competitivas y pérdidas de recaudación. El desafío es operativo: diseñar mecanismos de cobro efectivos cuando el oferente no reside en la jurisdicción donde se realiza la actividad económica.

En 2025, el gobierno de Estados Unidos acompañó el giro hacia la reducción del proteccionismo en bienes con un memorándum sobre la economía digital. Allí promueve mantener el statu quo en materia impositiva, lo que responde a su patrón de especialización. Curiosamente, al mismo tiempo impulsa una reducción de las restricciones regulatorias para el comercio de estas actividades.

Coda digital para Uruguay

Aunque pueda parecer un fenómeno lejano, el comercio digital tiene una relevancia de primer orden para Uruguay. El patrón de inserción internacional del país se vincula cada vez más con actividades incluidas en la caracterización de comercio digital. Además, en comparaciones internacionales, Uruguay se destaca en este terreno, lo que abre nuevas oportunidades estratégicas.

Este artículo buscó ofrecer un panorama general. Hacia fin de año, presentaré un análisis específico sobre la inserción de Uruguay en el comercio digital y sus perspectivas de desarrollo.

