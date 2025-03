Insoportable presión fiscal

La memoria de los pueblos es misteriosa; tiene retardos que no se explican. Aunque cueste creerlo, el primer monumento al fundador del alma rusa, el que echa a correr la historia nacional, fue al príncipe Rurik, que es fuente de la ingente dinastía que habría de legitimar la continuidad identitaria a finales del siglo IX, y se inauguró recién en 2015. En verdad tiene una explicación: los gobiernos comunistas no tenían interés en celebrar nada que no convalidara su asonada de 1917; y la familia Romanov, por razones análogas, se consideraba la fuente única de la legitimidad nacional. Hubo que esperar a esta nueva era en la que Rusia entra en diálogo con su historia para que se realizara el homenaje a quien sería la fuente directa de los gobernantes hasta Iván IV y su accidentada descendencia.