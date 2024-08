Kafkarudos

Pasó un siglo de la muerte de Franz Kafka y nada ha cambiado. El agrimensor sigue sin llegar al castillo, Josef K. no sabe ni sabrá por qué lo han juzgado, pululan los artistas del trapecio y del hambre, los monos hablan como hombres —que a su vez hablan como los monos— y nos rodean los insectos. La base esencial del aminoácido parlante sigue intacta. Por eso Kafka anota en su diario: “Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar”. Mucha gente toma esto como la apatía de algunos escritores o su falta de compromiso político. ¿Qué pretendían que hiciera? ¿Que fuera corriendo a la primera plaza de Praga y rasgándose las vestiduras gritara de horror? ¿Que montara el numerito hipócrita de negar las guerras y las injusticias, que siempre están y estarán porque es precisamente condición esencial del aminoácido parlante? ¿Que se enrolara de inmediato en el ejército? Kafka, que era checo de nacimiento, judío culturalmente y escribía en alemán, ¿de qué lado de la trinchera debía estar? Me parece bárbaro que haya ido a nadar y después a escribir. Y que Kafka, el amo de las pesadillas y del absurdo sin fin, lo haya formulado de un modo tan poco kafkiano. Al fin y al cabo el mundo gira así. El señor del jopo oxigenado puede ser el nuevo presidente del Norte, los chinos siguen en el mismo lugar y un eslavo con mirada de tártaro se mantiene al mando del Este, entonces… por la tarde mandé un WhatsApp con alguna estupidez. Seguimos intentando construir, generación tras generación, la Torre de Babel, la que tocará el cielo, aunque en nuestro escudo de la patria haya un puño, que es el que nos destruirá con cinco golpes consecutivos, como lo expone Kafka en El escudo de la ciudad.

Mucho se ha hablado del significado de su obra literaria, de lo que esconden sus metáforas y alegorías, de todo el psicoanálisis y la psicofantasía que se le pueda agregar, pero me parece que para disfrutar de sus cuentos y novelas tal vez habría que tomar las cosas un poco más directamente. Al fin y al cabo, ese es el encantamiento de la literatura. Si Kafka escribe al comienzo de La metamorfosis que Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño inquietante “convertido en un monstruoso insecto”, es que debemos tomar el asunto por las antenas. Efectivamente, el tipo se convirtió en un monstruoso insecto. No me vengan con la fácil de que el insecto representa todas las porquerías del inconsciente o la tragedia del hombre alienado, eso ya lo sabemos, es de perogrullo. Todos portamos alguna porquería encima y nos creemos más o menos algo que no somos. Lo que debemos aceptar es que nuestro hermano o nuestro hijo se hayan transformado en una cosa con exoesqueleto, antenas, alas y patas peludas, y así nos lo cruzamos cuando va al cuarto de baño a lavarse los dientes. Es un poco como en las películas de clase B: si el héroe se encogió, ahora debe enfrentarse con hormigas y arañas gigantes, no porque las hormigas o las arañas hayan mutado su esencial condición, sino porque están en la misma escala que nosotros. Y Kafka nos pone a los seres vivos en la misma escala, nos guste o no.