La angustia es el precio

Hace unos años, el filósofo español Manuel Arias Maldonado popularizó la idea de la “democracia sentimental”, un concepto que intenta explicar las razones del progresivo deterioro en la calidad de la conversación pública en nuestras democracias. Arias Maldonado intenta responder “por qué la indignación y no el debate razonado, por qué el soberanismo defensivo y no la cooperación multilateral, por qué la antipolítica y no la política”. Y considera que muchos de los movimientos que resurgieron, la xenofobia, los nacionalismos, los populismos, “apuntan en una misma dirección: hacia un movimiento de introversión agresiva dominado por las emociones antes que por la razón”.

El libro de Arias Maldonado se proponía también explicar la aparición de los outsiders en la política, esos que surgen por fuera de las estructuras partidarias convencionales y fundan su propio partido, tipo Milei. O esos que colonizan por completo un partido tradicional, como Trump. O aquellos que se dedican directamente a desbordar el marco democrático liberal que los llevó al poder y terminan ejerciendo de dictadores, como Maduro. Y también buscaba explicar por qué se produce la polarización política, en donde priman las posiciones radicales y emocionales por sobre las más moderadas y razonadas.

Algo que puede explicar ese paso de lo racional a lo sentimental es que según un estudio de Luigi Curini, Willy Jou y Vincenzo Meloni, publicado en la International Political Science Review hace unos años, los ciudadanos que “adoptan posiciones ideológicas extremas exhiben mayor nivel de felicidad que los moderados: a mayor radicalismo, más felicidad”. Es decir, es más sencillo ser feliz cuando se renuncia a la negociación con el otro y alcanza con sentirse parte de la tribu adecuada. Cuando esa tribu está convencida de su superioridad moral respecto a las otras (y todas lo están), el corolario es evidente: el terreno común sobre el que podrían tejerse los posibles acuerdos con “el otro” pasa a ser irrelevante y ese pasa a ser un espacio en el que solo se paran quienes estén dispuestos a cuestionar el dogma interno de la tribu. Y ese cuestionamiento tiene altos costos sociales y personales.

Otra posible explicación es que los propios partidos políticos han aceptado, lo reconozcan o no, las políticas basadas en la identidad. No necesariamente en su discurso, es decir, no necesariamente en sus proclamas y en sus programas, sino en el modelo de identificación partidaria que proponen a los suyos. Esto es, que ese modelo de identificación no se basa tanto en “posiciones políticas sustantivas como en identidades”, apunta el periodista español Sergio Parra en un artículo reciente.

Para afirmar eso, Parra reseña un estudio realizado en X, en donde resultó claro que la negatividad respecto a “los otros” era mucho más popular que destacar los aspectos positivos del propio programa. Que es más popular aquello que ridiculiza al rival que aquello que expone los valores propios. Y que eso se debe en buena medida a que la identificación política no es tanto con qué cosas creo, sino con qué cosas soy. “Y si yo soy esto, el otro deviene ‘el otro’, en el sentido más visceral del término: el que amenaza mi pertenencia, mi tribu, mi reflejo. Así, el discurso político se transforma en un ritual de afirmación grupal más que en una deliberación racional. Como si estuviéramos menos en una polis ateniense que en una arena romana, donde lo que se disputa no es la verdad sino la fidelidad”, concluye Parra.