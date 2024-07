La importancia de un seguidor

El domingo 21 culminó una nueva edición del Tour de Francia , una de las competiciones de ciclismo más prestigiosas y exigentes del mundo, que se celebra anualmente y que este año coronó campeón al esloveno Tadej Pogacar , de 25 años de edad. La carrera consta de 21 etapas y recorre diferentes regiones de Francia, con partes llanas, de montaña y contrarreloj. Este año, particularmente, la competencia culminó en Niza y no en París como lo hace habitualmente.

Muchas veces, el liderazgo individual está sobrevalorado. Ponemos una atención desmedida en la figura del líder, en su capacidad de acción, en sus dotes y cualidades. Hay cientos de libros, películas, artículos que se centran en el éxito de personas individuales, casi como si fueran superpoderosos.

Los seguidores son el otro lado de la ecuación del liderazgo. Sin ellos, no hay relación y sin relación no hay liderazgo. Si el liderazgo es una relación dinámica, y el equilibrio adecuado de cercanía y distancia cambia para adaptarse a las nuevas circunstancias, es lógico que los seguidores también vivan en la misma relación dinámica, pero vean las cosas desde una perspectiva diferente. Si los líderes logran el equilibrio correcto, los seguidores se sienten cómodos.

Entonces, es bueno salirnos de la búsqueda permanente del rol de liderazgo, ponernos en rol de seguidor y preguntarnos: ¿qué espero de un líder? Tengo la impresión de que, sorprendentemente, en raras ocasiones nos han hecho esta pregunta de forma expresa. Tenemos bibliotecas llenas de estudios de liderazgo, pero el análisis del seguimiento y lo que implica apenas ha comenzado. Sin embargo, es difícil operar eficazmente como líder sin tener algún sentido de lo que los seguidores quieren o necesitan.

A la hora de elegir un gerente, un jefe, un presidente o simplemente de entender lo que valoramos de las personas a las que les toca guiarnos, podemos pensar en algunas dimensiones que apreciamos especialmente. Haciendo el camino a la inversa, si nos toca estar en roles de liderazgo, podrían ser dimensiones que debamos cultivar y mejorar.

En primer lugar, y por encima de todo, los seguidores exigen autenticidad. Queremos que nuestros líderes nos muestren quiénes son, que revelen algunas de sus verdaderas características (y diferenciales) como humanos. Los líderes que carecen de esta autenticidad tienen un defecto fatal. Así que, aunque sea difícil definirlo, conocemos la autenticidad cuando la vemos.

Cada seguidor responde interna e inconscientemente a la pregunta: ¿por qué debería ser guiado por vos?, considerando qué es lo que esa persona tiene de diferente (que podría ser atractivo para mí como seguidor). Su habilidad para mostrar estas diferencias personales representa la base de su liderazgo. Así que ahora les pregunto a los líderes: ¿Tenés claras las diferencias que funcionan para vos en un contexto de liderazgo? ¿Comunicás esto hábilmente a los demás? ¿Saben algo de quién sos y de dónde venís?

En segundo lugar, los seguidores deben sentirse importantes. En términos simples, necesitan reconocimiento por su contribución. El ciclista que protege al líder de su equipo de un ataque o que lo cubre del viento durante kilómetros debe sentirse valorado por ese trabajo. Varios psicólogos se han pronunciado en repetidas ocasiones sobre esta profunda necesidad humana de reconocimiento. Por lo tanto, es notable la frecuencia con la que, como individuos, parecemos quererlo pero no darlo. El resultado es un déficit de reconocimiento. Muchas personas que creemos esperan un aumento de sueldo solo necesitan una conversación de agradecimiento, poder entender cuál es el rol que juegan en nuestra organización o simplemente una palmada en el hombro como forma de aliento.

Durante su largo mandato como CEO y presidente de GE, Jack Welch era bien conocido por sus notas dedicadas y escritas a mano. Podía agradecer a un colega por un trabajo bien hecho o simplemente alentarlo a esforzarse más. Pero el punto es que, a pesar de su colosal carga de trabajo, Welch se tomó el tiempo para anotar algunas palabras de reconocimiento bien elegidas. Sabía lo importante que era. Lo mejor de una nota escrita a mano, por supuesto, es que es altamente personalizada y duradera. Mucho más que cualquier mail o mensaje de WhatsApp.

Los seguidores también necesitan sentirse emocionados. En el fondo, el liderazgo implica motivar a los demás a niveles más altos de esfuerzo y rendimiento. Es más que simplemente hacer las cosas o seguir haciendo hoy lo que hicimos ayer. ¿Cómo elevan los líderes a las personas de esta manera? ¿Cómo comunican esta emoción? Suelo sentirme motivado por personas que son capaces de entusiasmar a los demás a través de su compromiso apasionado, con valores personales claramente definidos y comunicados.

Los líderes efectivos producen momentos electrizantes. Una vez, finalizando una conversación con un buen mentor, me preguntó: ¿Entusiasmás a las personas para que tengan un mayor rendimiento cada día que estás en el trabajo? ¿Cómo se siente la gente cuando estás cerca de ellos? No tuve una respuesta asertiva en el momento, pero me la hago a diario para tratar de mejorar en mi rol directivo.

Los seguidores quieren sentirse parte de una comunidad. Los seres humanos están programados para la sociabilidad y desean la solidaridad. Tienen un anhelo profundamente arraigado de pertenecer, de sentirse parte de algo más grande, de relacionarse con los demás, no solo con el líder. Por eso en el Tour de Francia cada equipo corre con sus camisetas, comparten las charlas previas a la largada en la mañana y celebran juntos en los hoteles a la noche luego de cada etapa. Así que podrías preguntarte: ¿generás un sentido de pertenencia? ¿Sos un constructor de comunidades?

Cuando las personas comunican su propia autenticidad y generan un sentido de importancia, emoción y comunidad a los demás, están entendiendo bien los conceptos básicos del liderazgo.

La relación entre el líder y los demás miembros del equipo en el Tour de Francia es fundamental para el éxito en la carrera. Tadej Pogacar ganó la tabla general porque los seguidores de su equipo estuvieron dispuestos a sacrificarse por él, porque entendieron que al trabajar juntos y apoyarlo, sus posibilidades de éxito global aumentaban. Cuando te toque liderar no te olvides de la importancia de un seguidor.