La oposición en 2025: dispersión sin autocrítica

Esta pregunta, la de qué errores habría cometido el gobierno de la Coalición Republicana es crucial; una autocrítica de verdad no puede eludirla o soslayarla

El 2025 no fue un año sencillo para los partidos de oposición. No podía serlo. Siempre es duro dejar cargos y asimilar derrotas: quedan soldados heridos y caídos. Nunca es fácil elegir los temas y encontrar los tonos apropiados. A todo esto, en el caso de la Coalición Republicana (CR), se suma la dificultad adicional de coordinar entre muchos actores distintos. En general, los vencidos cumplieron con el mandato ciudadano: oponerse al gobierno. Sin embargo, no parecen advertir que la ciudadanía se cansa de la crítica sistemática. Por último, la mentada “autocrítica” del Partido Nacional (PN) dejó gusto a poco, aunque cabe admitir que, al menos, lo intentaron. Paso a desarrollar estas aseveraciones en los cinco apuntes siguientes.

Primero: soldados caídos. La principal novedad de la oposición durante el año que termina es que, en términos morfológicos, la CR perdió una pieza importante. Cabildo Abierto pasó de ser el socio más difícil del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou a convertirse en la pieza decisiva de la gobernabilidad de la administración de Yamandú Orsi. Hoy por hoy, Cabildo está en el limbo político: no integra ninguno de los dos bloques en los que se organiza y divide el sistema de partidos de Uruguay. Desde luego, no es un lugar fácil. Y tiendo a pensar que es de alto riesgo para sus propios intereses.

Segundo: dispersión actitudinal. Durante todo el 2025 ha sido muy notorio que coexisten dentro de este bloque político muchos actores distintos, con formas de ejercer la oposición a menudo muy diferentes. Hay diferencias significativas entre partidos, entre fracciones del mismo partido y también entre miembros de la misma fracción. Estas diferencias, si no superan cierto límite, son funcionales a la construcción de un rastrillo electoral potente. La reciente instalación de la mesa coordinadora entre nacionalistas, colorados e independientes es una señal en la dirección correcta en la medida en que intenta evitar que, en lugar de ver un coro, la opinión pública solamente reconozca solistas.

Tercero: la oposición, en esencia, cumple su función. Durante las últimas tres décadas nuestra democracia fue perdiendo su tradicional habilidad para la coparticipación y estructurándose, cada vez más nítidamente, como una democracia de mayoría (en términos de Arend Lijphart): el bloque ganador de la elección se hace cargo del gobierno, el bloque que perdió ejerce la oposición y se prepara para la revancha. Esto es exactamente lo que hacen los partidos que siguen integrando la CR e Identidad Soberana. Se oponen. Critican. Vigilan. Denuncian. Esta función de contralor es fundamental para la salud democrática.

Cuarto: la tentación de la oposición sistemática. Criticar, vigilar y denunciar es muy importante. No hay democracias fuertes sin oposiciones fuertes. No prestar atención a los detalles puede erosionar el prestigio del sistema democrático. Uno de los principales defectos, desde mi punto de vista, del modo en que se ejerce la función de oposición en nuestro país es que quienes, por mandato ciudadano, desempeñan esa tarea prefieren el atajo de la crítica sistemática y, con demasiada frecuencia, levantan el tono más allá de lo conveniente en términos sistémicos. Los partidos de oposición suelen oponerse del modo más visible y estruendoso posible a todo lo que hace el gobierno de turno. No parece importarles demasiado si existen alternativas viables a lo que cuestionan, o qué saldo queda en la ciudadanía en términos de prestigio del sistema político. Aunque hay excepciones, suelen preferir el escándalo sistemático a la crítica constructiva. Actúan, frecuentemente, sin conciencia medioambiental: quieren ganar votos incluso al alto precio de contaminar el debate público y alejar (debí escribir: seguir alejando) a la ciudadanía (especialmente a los más jóvenes) de la política.