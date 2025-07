La perra, el hombre, el INBA, el escrache, la milanesa

Esta semana se hizo pública una situación de maltrato animal en Montevideo : se viralizó una filmación en la que se ve a un hombre en un pozo de aire de un edificio, dando golpes con un cinturón o algo parecido. “No se meta más en mi cama”, se lo escucha decir. Después un golpe. “¿Dolió?”, otro golpe, “¿Dolió?”. En el piso se ve a una perra de orejas largas que queda inmóvil ante el ataque, no reacciona, no se mueve, solo se queda quieta y sin emitir sonido.

A partir de allí las versiones se entreveran. En redes sociales, corrió la información de que el INBA realizó una inspección ese lunes a la medianoche, pero que no hicieron nada porque “hay casos peores”. Por otro lado, el INBA publicó el miércoles un comunicado en sus redes deslindándose de la intervención que “alguien” realizó en el domicilio del denunciado, pasadas las 12 horas de la noche del lunes. En el comunicado explican que el funcionariado del INBA acude a las inspecciones con la identificación correspondiente, que incluye chalecos con logos (algo que no se ve en el video que circuló en redes).

El INBA aclaró que la inspección sí fue realizada el martes 15 por la mañana, pero que no encontraron a nadie en el domicilio, por lo que dejaron un cedulón de maltrato. Para poder avanzar, gestionaron una orden de allanamiento con el juez penal de turno. Con la orden ya otorgada, volvieron al domicilio junto con la Policía, donde encontraron al hombre que les entregó a la perra y constataron que no había más animales en el apartamento. Según el INBA, la perra no presentaba lesiones aparentes.

La situación es compleja de analizar porque tiene diferentes aristas. Por un lado, es indudable el repudio hacia una persona que maltrata a otro animal indefenso. Y aunque hay un video bastante contundente sobre la escena del maltrato, es cierto que el sonido fuerte de los golpes no se acompaña por ningún aullido de dolor o ningún tipo de movimiento de la perrita. “Si ves el video bien, le pegué más al piso y a la pared que a ella, pero tengo que reprenderla”, dice el hombre en el video de la “falsa intervención”. No quiero con esto restarle importancia a cualquier tipo de violencia hacia otro ser, pero me pregunto si esta reacción masiva no se enreda también con el hecho de que el hombre es una persona migrante. “Me han amenazado hasta de muerte”, dice el hombre, y explica que siempre tuvo problemas con la vecina que compartió el video del maltrato, quien varias veces le ha gritado “andate para tu casa”.

La violencia es un concepto complejo de definir, porque viene atada de lo que una sociedad es capaz de reconocer en un contexto específico y en un determinado momento histórico. Es decir, que lo que hoy entendemos como violencia no siempre fue entendida como tal (el ejemplo más fácil de explicar es el acoso callejero, que hoy se entiende como violencia, pero hasta hace algunas décadas eran “piropos”). Celebro, entonces, que cada vez más gente reaccione frente a la violencia ejercida contra un perro y que exista una institución pública que pueda intervenir en esto (aunque todavía no esté penalizado en Uruguay el maltrato a otro animal). Me preocupa, sin embargo, la facilidad con la que la opinión pública ataca a una persona de “nacionalidad venezolana” (como se hacía énfasis en redes), con comentarios como: “Hay que controlar la inmigración que entra al Uruguay, después es tarde”. Finalmente, me pregunto si toda esa gente que se indigna por los golpes a la perrita se cuestiona también sobre todos los golpes que hubo que darle a la vaca antes de que le pusieran en el plato una milanesa. Pero calculo que todo cambio lleva tiempo, y en eso estamos.