La soledad del usuario

La despersonalización en la recepción de las quejas, los pedidos y los reclamos ha contribuido a sacar el foco del cliente y de su problema y lo ha puesto en una parodia de atención al usuario. El objetivo se logra actuando sin la menor conexión entre las partes. Ya no importa que el incidente se solucione, solo importa que el caso se reciba: se trata de registrarlo, no de solucionarlo. Y una vez recibido (“su reclamo tiene el número WX1092387k”) existe la posibilidad de que vaya a parar a un limbo, al equivalente virtual del archivo donde, en tiempos del papel, amarilleaban los reclamos ignorados. Es la consecuencia de que el cliente no hable con la empresa, sino con contestadores y opciones online detrás de las que se encuentra solo el vacío. Uno se pregunta dónde quedó el uno a uno, el trato personal, y solo hay una respuesta para el consumidor: el silencio.

Antes de que enloquezcas te conviene saber que existen mecanismos legales, instituciones que intentan garantizar los derechos de los consumidores, conocer dónde y cómo acudir cuando no lográs reclamar de la manera tradicional o el reclamo cae en saco roto. En Uruguay tenés la vía frente a la Unidad de Defensa del Consumidor (MEF), que plantea diferentes opciones: consulta, para despejar dudas sobre derechos del consumidor; reclamo, para intentar solucionar el caso a través de una mediación; y denuncia, ante una situación que se presume violatoria de normas que protegen al consumidor, con el objetivo de que se aplique una sanción por incumplimiento (no sirve para obtener compensación). Todo se hace online.

Ahora que conocés estas vías, que sabés que la ley está de tu lado y que tenés derecho al reclamo, intentá serenarte. Respirá hondo y entrá a la página de la Unidad de Defensa del Consumidor, cliqueá “Iniciar trámite en línea”, elegí el ítem que corresponde, poné por escrito tu consulta, reclamo o denuncia. Encomendate a Dios y a todos los santos para que la acción llegue a buen puerto, para que la empresa se dé por enterada de tu problema y se haga cargo de arreglar el lavarropas, de encontrar la maleta perdida hace dos meses, de revisar esa factura de miles de dólares en agua (no exagero ni me lo contaron, US$ 2.000 en agua: me sucedió a mí).

No, no te hagas demasiadas ilusiones, a esta altura ya sabés cómo es esto. Y considerá que una vez agotada esta vía, probablemente sin éxito porque el proveedor no responde o no comparece a la citación, podrás acudir a la vía judicial: consultar a un abogado, presentar escritos, aportar pruebas, ir a las audiencias, tratar de llegar a una sentencia que ponga fin al conflicto. Dedicar más horas, más dinero, más angustia.

No, no sería de extrañar que te rindieras, que dejaras de lado tu demanda o queja o solicitud. Dirás que fue por falta de tiempo, por incapacidad para entender los procesos exigidos. En realidad, será por aburrimiento. Sufrirás otra derrota, el cansancio que provoca dar la batalla con un escarbadientes, sentirte solo frente al mundo hostil de los depredadores comerciales. A esta altura habrás caído en la cuenta de que es posible que ninguna persona escuche tu queja ni resuelva tu problema, y todo porque un genio del marketing descubrió que a nadie le importa la soledad del usuario.