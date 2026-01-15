Los empresarios y los problemas del Uruguay

Las encuestas, aquellas que indagan el sentimiento de la población o de un segmento de esta, ya sea sobre cuestiones políticas, sociales o económicas, son una foto momentánea pero aportan información relevante para quien deba o quiera estar atento a esos estados de ánimo, empezando por los gobernantes.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Ese aporte hace también nuestra Encuesta de Evaluación y Perspectivas Empresariales, publicada en el último número del año de Búsqueda y que llegó a su trigésima edición: muestra la mirada de más de un centenar de firmas representativas de distintos sectores de actividad y tamaños, haciendo balance y develando pronósticos para ellas mismas y para la economía del país en el nuevo año, así como sus preocupaciones y su visión acerca de la gestión gubernamental. Expone nada menos que el sentir del empresariado, el que aporta su capital para, combinado con el trabajo y otros factores de producción, generar riqueza a la nación, aunque esto no siempre es valorado de forma debida.

El sondeo de este año muestra expectativas cautelosamente optimistas de cara al 2026, con pronósticos mayoritarios de incrementos de la producción, pero en general sin contratar más personal, así como proyecciones de un crecimiento relativamente modesto de la economía uruguaya.

También expone algunas persistencias preocupantes como país. Cuando los ejecutivos se refieren a los problemas más relevantes que los aquejarán en este año que se inicia, vuelven a referirse —como en anteriores ediciones de la encuesta— a los altos costos productivos, en particular los salariales, las tarifas públicas y los que devienen de un Estado que consideran demasiado grande y costoso.

El cuarto gobierno del Frente Amplio, que tiene como ministro de Economía a un exconsultor de empresas identificado con la socialdemocracia, tomó durante el 2025 algunas medidas a favor del “desempapelamiento” del comercio exterior y quitó por ejemplo la injustificable —más que para recaudar US$ 8 millones anuales— “tasa de estiba”. También puso en práctica un esquema de importación simplificada para comerciantes de la frontera con Brasil. Son acciones bien intencionadas, pero que mueven muy poco la aguja de los costos para las empresas.