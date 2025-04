Los niños no tienen quien les escriba

Una de las características de este mundo globalizado es que algunos procesos y conflictos se reproducen de manera casi análoga en distintas partes: formas de hacer política, sesgos ideológicos y también el orden de prioridades de la agenda pública. Al tiempo en que en cada país aparecen aderezados por su circunstancia y su trayectoria específica, esos procesos o conflictos parecen repetirse. Actores omitidos o señalados, grupos de presión que empujan agendas particulares, todo se repite no como calco, pero sí con un molde parecido. Así, no es raro encontrar similitudes en procesos en apariencia independientes que ocurren en Uruguay y, por ejemplo, España. Ya volveré a esto.

Entre los actores que aparecen en campaña electoral y se diluyen en cuanto pasan las elecciones, están los niños. En particular los niños pobres, que en Uruguay duplican porcentualmente a los pobres en general. Esta concentración de la pobreza entre los niños recibió bastante atención hasta que se celebraron las elecciones, en octubre pasado. Hasta ese momento, la prensa publicó un importante número de artículos que reseñaban qué tan mal nos iba en los rankings internacionales en la materia y se cuestionaban sobre qué se podía hacer para remediar esa concentración intolerable. Después de esa fecha, solo encontré un artículo que menciona el tema y es una entrevista con el sociólogo Gustavo de Armas, asesor de las Naciones Unidas en Uruguay.

La pobreza infantil fue sepultada por la inseguridad y la violencia, que son, por lejos, los temas que más preocupan a la ciudadanía. Los casos de corrupción que han ocupado la agenda mediática en estas semanas no necesariamente escandalizan al votante (que los sigue votando), pero seguro generan más tráfico en redes y alimentan las batallitas partidarias. O sea, que incluso temas que no son especialmente relevantes para el ciudadano pueden ocupar la agenda de manera más activa que asuntos de calado profundo y de no tan fácil resolución, como la pobreza infantil. Que, como casi todos los temas profundos, no es capaz de generar clickbait, el motor de la información hoy.

De manera intuitiva, pareciera que, más allá del interés real demostrado por algunos actores políticos relevantes (pienso en la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por ejemplo), el tema de la pobreza en la infancia se entiende más como arma política arrojadiza que como un problema serio que el país debe afrontar y solucionar. No solo por el horror que atraviesan esos niños en el presente, sino por el impacto sostenido en el tiempo que ese déficit implica en el tejido social. En esa mencionada entrevista, De Armas apunta: “Los niños pobres en Uruguay sabemos dónde están y quiénes son. Erradicar la pobreza infantil no debería sonar a quimera”. Es decir, es un asunto que puede y debe ser solucionado a través de políticas públicas. Pero, por alguna razón, el tema se diluye en la agenda.

La respuesta más cínica a esta ausencia es quizá la más probable: los niños no son un sindicato poderoso ni una patronal ni tienen capacidad de hacer lobby frente al gobierno. Su “punto de vista” (ejem) siempre nos es presentado por organizaciones como Unicef y ONG que trabajan en la materia u organismos del gobierno de turno. Por su propia naturaleza, los niños necesitan mediadores que estructuren su “demanda”. Y al mismo tiempo, y esta es la parte más cínica de esta explicación, los niños no votan y, por lo tanto, los políticos carecen de incentivos para preocuparse por solucionar la pobreza infantil. Sin lobby no hay política real, solo discursos bien intencionados o pour la galerie.