¡Luz roja! ¡Stop!

Deberíamos leer a quienes más nos incomodan, a aquellos cuyos pensamientos más nos disgustan, sobre todo si son tan extremos y desagradables como los de Hitler. No son días de Hitler y Stalin, pero son tiempos de agresiones in crescendo, en los que no hay puntos de vista, sino sentencias creadas para agraviar a los distintos, a los que no pertenecen a nuestro grupo de conexión real y, sobre todo, virtual, en los que escuchar y acordar son tomados como formas agravadas de traición y cobardía. Como si en la Tierra solo hubiese espacio para una religión supersticiosa y contagiosa, que es en lo que se están transformando ciertas ideologías que tienden a convertirse en hegemónicas (la historia está marcada por esta debilidad de la vanidad humana, pero con la ubicuidad de las redes sociales , esta versión es tan inquietante como novedosa. Le robo a Slavov Zizek este concepto: una ideología, de hecho, ¿no crea fósiles? Es decir, ¿no crea un pasado imaginario que se adapta al presente?).

En enero pasan cosas lindas si nos dejamos llevar. Una vivencia ligera me sorprendió. La escribo para mí, para poder recordarla cuando el año se vaya gastando y yo con él. Volviendo del este, me detuve en un semáforo en avenida De las Américas, cerca del mediodía del 1º de enero. Un joven con barba y pelo largo, vestido con jeans y una camisa a cuadros impecable, hacía malabares delante de los autos detenidos por el rojo del semáforo. Su destreza era fascinante. Tanto era así que él mismo no se detuvo para acercarse a los conductores en busca de la recompensa voluntaria por su acto. Por algún motivo, comprendió que lo que estaba haciendo en ese momento era una obra de arte única e irrepetible. Entonces, no se detuvo y la luz verde lo sorprendió. Sonrió y, con una reverencia, se despidió de su ocasional público benefactor. Seguramente comprendió que la magia que a veces, muy pocas, atraviesa la cotidianidad como un milagro no debe ser perturbada con gestos innecesarios, haciendo que por un rato, solo un rato, la existencia esté marcada por el valor y no por el precio. Solo un ratito, por supuesto, pero vale la pena.